Πώς να ζητήσετε αύξηση μετά από έναν χρόνο εργασίας και να την πάρετε

Διαβάστε πώς: Η συζήτηση που ξεκινά όταν κάποιος ολοκληρώνει τον πρώτο χρόνο του σε μία εργασία ή εταιρία, καθίσταται αρκετά κομβική, καθώς σε αυτή πρόκειται να βασιστούν οι μελλοντικές αποφάσεις και κινήσεις που αφορούν τον εργαζόμενο στην εταιρία, καθώς επίσης και οι αλλαγές που ενδεχομένως μπορεί να πραγματοποιηθούν ή και όχι από την εξής χρονική στιγμή και για το μέλλον.

Για τον λόγο αυτό, εάν πρόκειται να λάβετε μέρος σε μία τέτοια συζήτηση που αφορά την ολοκλήρωση του πρώτου σας χρόνου στη δουλειά σας, καλό θα ήταν να είστε αρκετά αποφασισμένοι και δυναμικοί, σχετικά με όσα διεκδικείτε σε συνδυασμό με όσα έχετε πετύχει έως τώρα.

Για αρχή, καταγράψτε τις νίκες σας. Ποια project έχετε αναβαθμίσει; Ποια προβλήματα έχετε επιλύσει; Πώς έχετε προσθέσει μετρήσιμη αξία στην εταιρεία; Η δουλειά σας μπορεί να μιλάει από μόνη της, αλλά πρέπει να την υποστηρίξετε με αριθμούς και παραδείγματα. Αν θέλετε την αύξηση ή την προαγωγή, δείξτε τους γιατί την αξίζετε. Η αποφασιστικότητα και η αυτοπεποίθηση κατέχουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το στάδιο. Πρέπει να φαίνεστε σίγουροι για τον εαυτό σας, για τα επιτεύγματά σας καθώς και για τον ρόλο σας στο εργασιακό περιβάλλον.

Κατά δεύτερον, πλαισιώστε τη συζήτηση γύρω από τους μεγαλύτερους στόχους της εταιρείας. Δεν πρόκειται μόνο για το πώς θα προχωρήσετε εσείς. Πρόκειται για το πώς η εξέλιξή σας επηρεάζει την εταιρεία. Είναι σημαντικό να μην ζητάτε απλώς περισσότερα χρήματα. Καλό είναι να ζητήσετε περισσότερες ευθύνες, μεγαλύτερο ρόλο και μια προαγωγή που να αντικατοπτρίζει τη συμβολή σας και το αναπτυξιακό σας δυναμικό.

Απόσπασμα από το βιβλίο Future Millionaire της Rachel Rodgers: «Το να ζητάς αύξηση δεν σημαίνει απλώς ότι θέλεις περισσότερα χρήματα — σημαίνει ότι ζητάς αυτό που σου αξίζει. Αν έχεις προσφέρει με συνέπεια, έχεις λύσει προβλήματα και έχεις βοηθήσει την εταιρεία να προχωρήσει, δικαιούσαι να αποζημιωθείς για την αξία σου. Αλλά δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα συμβεί από μόνο του. Πρέπει να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, να επικοινωνείς με σαφήνεια τον αντίκτυπο που έχεις κάνει και να ζητάς μια προαγωγή που να αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά σου. Ήρθε η ώρα να σταματήσεις να περιμένεις κάποιον να παρατηρήσει τη σκληρή δουλειά σου και να αρχίσεις να βεβαιώνεσαι ότι δεν μπορεί κάποιος να την αγνοήσει».

Τέλος, για να πετύχεις τον στόχο σου, να είστε τολμηροί και αμετανόητοι. Να ξέρετε ότι αξίζετε περισσότερα. Η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν ζητήσετε, δεν θα τα πάρετε. Γι’ αυτό, μπείτε στη συζήτηση με αυτοπεποίθηση, αναλάβετε την ευθύνη και να είστε έτοιμοι να τους δείξετε την αξία που προσφέρετε. Εάν βεβαιωθείτε ότι τα κάνατε όλα αυτά, τότε να είστε σίγουροι ότι θα κερδίσετε την προαγωγή.

