Πόσο συχνά πρέπει να κάνεις επανεκκίνηση στο router σου;

Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους, αφού εξαρτάται από την χρήση του δικτύου, τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών και το αν εμφανίζονται συχνά προβλήματα στη σύνδεση.

Γιατί ένα απλό restart μπορεί να βελτιώσει το δίκτυο

Ο router λειτουργεί σαν ένας μικρός εξειδικευμένος υπολογιστής που έχει αναλάβει να διαχειρίζεται τη συνδεσιμότητα του σπιτιού ή του γραφείου. Με τον χρόνο, διάφορες διεργασίες συνεχίζουν να τρέχουν στο παρασκήνιο, ενώ η συσκευή αποθηκεύει προσωρινά δεδομένα για να εξυπηρετεί πιο γρήγορα το δίκτυο.

Όταν γίνεται επανεκκίνηση, αυτή η προσωρινή μνήμη καθαρίζεται και το σύστημα φορτώνει ξανά από την αρχή. Παράλληλα, διακόπτονται και επανεκκινούνται διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη διαχείριση της σύνδεσης και την επικοινωνία με το modem.

Αυτός είναι και ο λόγος που ένα restart μπορεί να αποκαταστήσει προβλήματα, ειδικά όταν το modem δείχνει ότι υπάρχει σύνδεση, αλλά ο router ή οι συσκευές του τοπικού δικτύου δεν έχουν πρόσβαση στο internet.

Κάθε πότε χρειάζεται επανεκκίνηση

Δεν υπάρχει ένας απόλυτος κανόνας, όμως αρκετοί χρήστες και τεχνικοί προτείνουν επανεκκίνηση του router περίπου μία φορά τον μήνα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν το δίκτυο είναι επιβαρυμένο ή παρουσιάζει συχνές αστάθειες, η εβδομαδιαία επανεκκίνηση μπορεί επίσης να βοηθήσει.

Ουσιαστικά, το σωστό διάστημα εξαρτάται από το πόσο σταθερά λειτουργεί το τοπικό δίκτυο. Αν όλα δουλεύουν ομαλά, δεν υπάρχει λόγος για υπερβολές. Αν όμως παρατηρούνται καθυστερήσεις, αποσυνδέσεις ή δυσκολία στη σύνδεση των συσκευών, τότε ένα τακτικό restart μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά.

Πώς να κάνεις restart στον router

Ο πιο απλός τρόπος είναι και ο πιο γνωστός. Αποσυνδέεις το καλώδιο τροφοδοσίας του router, περιμένεις περίπου 30 δευτερόλεπτα και το συνδέεις ξανά. Με αυτόν τον τρόπο η συσκευή τερματίζεται πλήρως και ξεκινά από την αρχή.

Πολλά σύγχρονα μοντέλα προσφέρουν και πιο εύκολες επιλογές μέσω εφαρμογών για κινητό ή από το περιβάλλον διαχείρισης του router. Σε ορισμένες εφαρμογές, όπως συμβαίνει με λύσεις της TP-Link, υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης επανεκκίνησης ή ακόμη και προγραμματισμένου restart σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή άλλη βάση.

Αν προτιμάς τη διαχείριση από υπολογιστή, μπορείς να μπεις στο πάνελ ρυθμίσεων του router πληκτρολογώντας τη διεύθυνση IP του στον browser. Συνήθως αυτή είναι η 192.168.0.1 ή η 192.168.1.1. Από εκεί μπορείς να συνδεθείς ως διαχειριστής και να αλλάξεις ρυθμίσεις ή να δώσεις εντολή επανεκκίνησης.

Η διαφορά επανεκκίνησης και επαναφοράς

Εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά που αρκετοί χρήστες μπερδεύουν. Η επανεκκίνηση είναι μια απλή διαδικασία συντήρησης που καθαρίζει τη μνήμη και ξεκινά ξανά τη λειτουργία της συσκευής χωρίς να πειράζει τις ρυθμίσεις σου.

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, αντίθετα, είναι κάτι πολύ πιο δραστικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο router διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες προτιμήσεις και επιστρέφει στην κατάσταση που είχε όταν βγήκε από το κουτί. Αυτό σημαίνει ότι χάνονται προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, ονόματα δικτύου, κωδικοί πρόσβασης και άλλες παραμετροποιήσεις.

Η πλήρης επαναφορά είναι λύση μόνο όταν ο router συνεχίζει να δυσλειτουργεί ακόμη και μετά από αρκετές επανεκκινήσεις ή όταν κάποιο σοβαρό πρόβλημα στις ρυθμίσεις επηρεάζει μόνιμα τη σύνδεση.

