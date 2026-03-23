Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔιακίνηση ζώων: Αξιολογεί και ερευνά συνεχώς η Αστυνομία - Περιπολίες κατά μήκος της πράσινης γραμμής
Διακίνηση ζώων: Αξιολογεί και ερευνά συνεχώς η Αστυνομία - Περιπολίες κατά μήκος της πράσινης γραμμής

 23.03.2026 - 11:35
Η Αστυνομία βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης και αξιολόγησης των πληροφοριών με σκοπό να εξασφαλιστούν μαρτυρίες που να υποδεικνύουν ότι όντως υπάρχει συγκεκριμένη διακίνηση ζώων από συγκεκριμένα υποστατικά, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπαστυνόμος Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος.

Ερωτηθείς σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό και τις αναφορές σε παράνομη διακίνηση ζώων, ο κ. Κόνσολος σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής αυτά όλα διερευνώνται».

Η Αστυνομία, είπε, «σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διεξαγάγει εξετάσεις και αξιολογεί πληροφορίες».

Σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάποια κατάληξη, ούτε κάποιο ουσιαστικό εύρημα μέχρι στιγμής και πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες είναι καθημερινές.

Ο κ. Κόνσολος ανέφερε, παράλληλα, ότι η Αστυνομία από την πρώτη μέρα συνδράμει και υποστηρίζει το έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

«Είμαστε σε διαφορά σημεία που κρίνεται ότι χρειάζεται να υποστηρίξουμε το έργο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κυρίως με το κλείσιμο και των δρόμων και των περιοχών που έχουν υποδειχθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ως επίσης έχουμε αυξημένες περιπολίες κατά τη διάρκεια της νύχτας προς αποτροπή τέτοιων φαινομένων», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κόνσολος είπε ότι υπάρχουν αυξημένες και πιο εντατικές περιπολίες, κατά μήκος της πράσινης γραμμής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Την άμεση λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης προανήγγειλε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μιλώντας στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», την ώρα που η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή όσο και με την κτηνιατρική κρίση του αφθώδους πυρετού, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη έναρξης ουσιαστικής συζήτησης για το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων με το τέλος της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα