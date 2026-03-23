VIDEO: Παραλίγο τραγωδία σε πολυσύχναστη διασταύρωση στη Λεμεσό - Οδηγός επιχείρησε το πιο ριψοκίνδυνο προσπέρασμα

Ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου δημοσιεύθηκε στο RoadReportCY και καταγράφει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό που συνέβη το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου 2026, στην πολυσύχναστη διασταύρωση των Λεωφόρων Βασιλέως Κωνσταντίνου και Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον οδηγό, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ τα οχήματα ήταν ακινητοποιημένα σε κόκκινο σηματοδότη. Λίγο πριν το φανάρι γίνει πράσινο, ένα όχημα πλησίασε από τη δεξιά λωρίδα - που προορίζεται αυστηρά για δεξιές στροφές - και, χωρίς να μειώσει ταχύτητα, συνέχισε την πορεία του.

Καθώς το φανάρι άλλαξε σε πράσινο, ο οδηγός επιτάχυνε δυναμικά, χρησιμοποιώντας τη λωρίδα μόνο για δεξιά στροφή για να προσπεράσει παράνομα στην αριστερή λωρίδα ακριβώς μπροστά από το όχημα. Ο ελιγμός σημειώθηκε με υψηλή ταχύτητα και ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο.

