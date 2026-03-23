ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMA
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία σε πολυσύχναστη διασταύρωση στη Λεμεσό - Οδηγός επιχείρησε το πιο ριψοκίνδυνο προσπέρασμα

 23.03.2026 - 11:40
Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε διασταύρωση με φωτεινούς σηματοδότες σημειώθηκε χθες το πρωί στη Λεμεσού.

Ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου δημοσιεύθηκε στο RoadReportCY και καταγράφει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό που συνέβη το πρωί της  Κυριακής 22 Μαρτίου 2026, στην πολυσύχναστη διασταύρωση των Λεωφόρων Βασιλέως Κωνσταντίνου και Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον οδηγό, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ τα οχήματα ήταν ακινητοποιημένα σε κόκκινο σηματοδότη. Λίγο πριν το φανάρι γίνει πράσινο, ένα όχημα πλησίασε από τη δεξιά λωρίδα - που προορίζεται αυστηρά για δεξιές στροφές - και, χωρίς να μειώσει ταχύτητα, συνέχισε την πορεία του.

Καθώς το φανάρι άλλαξε σε πράσινο, ο οδηγός επιτάχυνε δυναμικά, χρησιμοποιώντας τη λωρίδα μόνο για δεξιά στροφή για να προσπεράσει παράνομα στην αριστερή λωρίδα ακριβώς μπροστά από το όχημα. Ο ελιγμός σημειώθηκε με υψηλή ταχύτητα και ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Δείτε το βίντεο:

Διακίνηση ζώων: Αξιολογεί και ερευνά συνεχώς η Αστυνομία - Περιπολίες κατά μήκος της πράσινης γραμμής

Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Μετωπική η σύγκρουση και σε επικίνδυνη στροφή

Λετυμπιώτης: Θα ανακοινωθούν σύντομα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση - Επιτακτική η συζήτηση για τις Βρετανικές Βάσεις

Την άμεση λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της επερχόμενης ενεργειακής κρίσης προανήγγειλε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μιλώντας στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», την ώρα που η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή όσο και με την κτηνιατρική κρίση του αφθώδους πυρετού, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη έναρξης ουσιαστικής συζήτησης για το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων με το τέλος της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

