Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Μετωπική η σύγκρουση και σε επικίνδυνη στροφή

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύγκρουση σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης ο 52χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Η σκηνή του δυστυχήματος παραμένει υπό αποκλεισμό, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο Υπαστυνόμος του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος ανέφερε πως πρόκειται για το ενδέκατο θύμα της ασφάλτου για το 2026, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης στους κυπριακούς δρόμους.

Όπως σημείωσε, στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει επικίνδυνη στροφή και μειωμένο όριο ταχύτητας, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

«Η σύγκρουση φαίνεται να ήταν μετωπική, γεγονός που εξηγεί και τη σφοδρότητά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.