VIDEO: Χάος μετά το τροχαίο στη Λευκωσία – Αναφορές για τραυματίες – Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο σημείο

Δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, στην περιοχή Στροβόλου και Λακατάμιας, που είχε κλείσει προσωρινά, λόγω οδικής σύγκρουσης, που συνέβη γύρω στις 11.00π.μ..

Η σύγκρουση συνέβη μεταξύ δύο φορτηγών οχημάτων, καθώς και δύο αυτοκινήτων, στο τμήμα της λεωφόρου από τον κυκλικό κόμβο με τη λεωφόρο Στροβόλου προς τον κυκλικό κόμβο με τη λεωφόρο Τσερίου, με αποτέλεσμα να κλείσουν και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ο δρόμος πλέον έχει δοθεί στην κυκλοφορία, που γύρω στις 12.45 το μεσημέρι συνεχίζει κανονικά.

Όπως φανερώνει το βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα RoadReport.cy το τροχαίο ατύχημα προκάλεσε αναστάτωση, με τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώνουν τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός προσώπου.

Οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δείτε βίντεο: