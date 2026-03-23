VIDEO: Χάος μετά το τροχαίο στη Λευκωσία – Αναφορές για τραυματίες – Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο σημείο

ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
 23.03.2026 - 12:39
Κυκλοφοριακό κομφούζιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/03) στη Λευκωσία.

Νεότερη ενημέρωση 12:50 

Δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, στην περιοχή Στροβόλου και Λακατάμιας, που είχε κλείσει προσωρινά, λόγω οδικής σύγκρουσης, που συνέβη γύρω στις 11.00π.μ..

Η σύγκρουση συνέβη μεταξύ δύο φορτηγών οχημάτων, καθώς και δύο αυτοκινήτων, στο τμήμα της λεωφόρου από τον κυκλικό κόμβο με τη λεωφόρο Στροβόλου προς τον κυκλικό κόμβο με τη λεωφόρο Τσερίου, με αποτέλεσμα να κλείσουν και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ο δρόμος πλέον έχει δοθεί στην κυκλοφορία, που γύρω στις 12.45 το μεσημέρι συνεχίζει κανονικά.

Όπως φανερώνει το βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα RoadReport.cy το τροχαίο ατύχημα προκάλεσε αναστάτωση, με τις αρμόδιες αρχές να επιβεβαιώνουν τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός προσώπου.

Οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δείτε βίντεο: 

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Για τις τελευταίες επαφές που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Βρυξέλλες στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόσο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ενημέρωσε το Εθνικό Συμβούλιο σύμφωνα το πρωί.

