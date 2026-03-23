Άγρια επίθεση σε διανομέα στη Λεμεσό: Καρέ καρέ η στιγμή που τον περικυκλώνουν μοτοσικλετιστές - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Νέα ένταση καταγράφηκε στη Λεμεσό, με περιστατικό που εντείνει τις ανησυχίες γύρω από την απεργία των διανομέων και τα όσα εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/03) στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, κοντά στον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου, όταν διανομέας, μόλις είχε παραλάβει παραγγελία από εστιατόριο και ετοιμαζόταν να την παραδώσει.

Όπως καταγγέλλεται, ομάδα ατόμων που επέβαινε σε μοτοσικλέτες τον πλησίασε και τον σταμάτησε σε μικρή απόσταση από το κατάστημα. Ακολούθησε έντονη φραστική επίθεση και εκφοβισμός, ενώ σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, οι δράστες άρπαξαν τις παραγγελίες από το κουτί του διανομέα, εμποδίζοντάς τον να συνεχίσει τη δουλειά του.

Η κατάσταση φέρεται να εκτονώθηκε όταν ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου αντιλήφθηκε το περιστατικό και άρχισε να το καταγράφει σε βίντεο, προειδοποιώντας ότι θα καλέσει την Αστυνομία. Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, τα άτομα επέστρεψαν τις παραγγελίες και αποχώρησαν από το σημείο.

Βίντεο που εξασφάλισε η ιστοσελίδα RoadReportCY φαίνεται να δείχνει περίπου πέντε άτομα σε τρεις μοτοσικλέτες να πλησιάζουν τον διανομέα, ενώ γίνεται λόγος και για προσπάθεια απόκρυψης των χαρακτηριστικών τους, καθώς φορούσαν κράνη και κουκούλες.