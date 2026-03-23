Άγρια επίθεση σε διανομέα στη Λεμεσό: Καρέ καρέ η στιγμή που τον περικυκλώνουν μοτοσικλετιστές - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

 23.03.2026 - 17:32
Νέα ένταση καταγράφηκε στη Λεμεσό, με περιστατικό που εντείνει τις ανησυχίες γύρω από την απεργία των διανομέων και τα όσα εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/03) στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, κοντά στον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου, όταν διανομέας, μόλις είχε παραλάβει παραγγελία από εστιατόριο και ετοιμαζόταν να την παραδώσει.

Όπως καταγγέλλεται, ομάδα ατόμων που επέβαινε σε μοτοσικλέτες τον πλησίασε και τον σταμάτησε σε μικρή απόσταση από το κατάστημα. Ακολούθησε έντονη φραστική επίθεση και εκφοβισμός, ενώ σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, οι δράστες άρπαξαν τις παραγγελίες από το κουτί του διανομέα, εμποδίζοντάς τον να συνεχίσει τη δουλειά του.

Η κατάσταση φέρεται να εκτονώθηκε όταν ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου αντιλήφθηκε το περιστατικό και άρχισε να το καταγράφει σε βίντεο, προειδοποιώντας ότι θα καλέσει την Αστυνομία. Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, τα άτομα επέστρεψαν τις παραγγελίες και αποχώρησαν από το σημείο.

Βίντεο που εξασφάλισε η ιστοσελίδα RoadReportCY φαίνεται να δείχνει περίπου πέντε άτομα σε τρεις μοτοσικλέτες να πλησιάζουν τον διανομέα, ενώ γίνεται λόγος και για προσπάθεια απόκρυψης των χαρακτηριστικών τους, καθώς φορούσαν κράνη και κουκούλες.

Δείτε το βίντεο:
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έγινε κι αυτό: Άρπαξε το περιπολικό μπροστά στα μάτια αστυνομικού από σημείο ελέγχου του αφθώδους πυρετού – Τον καταδίωξε με ιδιωτικό όχημα
Ρωτήσαμε το ChatGPT πώς να βγάλεις 1.000€ extra το 2026 — οι απαντήσεις θα σε εκπλήξουν
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
VIDEO: Παραλίγο τραγωδία σε πολυσύχναστη διασταύρωση στη Λεμεσό - Οδηγός επιχείρησε το πιο ριψοκίνδυνο προσπέρασμα
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
Έγινε κι αυτό: Άρπαξε το περιπολικό μπροστά στα μάτια αστυνομικού από σημείο ελέγχου του αφθώδους πυρετού – Τον καταδίωξε με ιδιωτικό όχημα
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Ιωάννου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Κρίσιμη προειδοποίηση: Στερεύουν οι πόροι - SOS για το νερό στην Κύπρο - Η λειψυδρία απειλεί το μέλλον

Έρχονται δεσμευτικές αποφάσεις για οφειλέτες, εκποιήσεις και τράπεζες - Τι πρέπει να ξέρεις

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.

Ενέργειες από ΕΕ για διορισμό νέου Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό - Ο λόγος της παραίτησης του Χαν

Ενέργειες από ΕΕ για διορισμό νέου Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό - Ο λόγος της παραίτησης του Χαν

Αφθώδης πυρετός: Εντείνεται η ανησυχία - Νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στο Γέρι

Αφθώδης πυρετός: Εντείνεται η ανησυχία - Νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στο Γέρι

LIVE: Το Ιράν απειλεί ότι θα βάλει νάρκες στον Περσικό Κόλπο αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις ακτές και τα νησιά

LIVE: Το Ιράν απειλεί ότι θα βάλει νάρκες στον Περσικό Κόλπο αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις ακτές και τα νησιά

Δεν πρόλαβε να τα χαρεί - Πέθανε ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, σε ηλικία 43 ετών

Δεν πρόλαβε να τα χαρεί - Πέθανε ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, σε ηλικία 43 ετών

Ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σεζόν ένα εμβληματικό ξενοδοχείο - Ετοίμασαν έναν ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα για το Πάσχα

Ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σεζόν ένα εμβληματικό ξενοδοχείο - Ετοίμασαν έναν ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα για το Πάσχα

Αγριεύει ο καιρός απόψε: Καταιγίδες με χαλάζι και πτώση θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Αγριεύει ο καιρός απόψε: Καταιγίδες με χαλάζι και πτώση θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

