Κρίσιμη προειδοποίηση: Στερεύουν οι πόροι - SOS για το νερό στην Κύπρο - Η λειψυδρία απειλεί το μέλλον

Προσθέτει ότι "η προστασία και η ορθολογική διαχείρισή του αποτελούν συλλογική ευθύνη και καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον των επόμενων γενεών στην Κύπρο".

Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αναφέρεται στην ανάγκη για "ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η αφαλάτωση και η επαναχρησιμοποίηση νερού, προστασία των υδροφορέων από ρύπανση και υπεράντληση, προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε όλους τους τομείς και ουσιαστική στήριξη των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, ώστε να επιτελούν αποτελεσματικά τον ρόλο τους".

Επισημαίνει, επίσης, ότι "η κλιματική αλλαγή, η παρατεταμένη ανομβρία και η αυξημένη ζήτηση εντείνουν τις πιέσεις στα υδάτινα αποθέματα, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την επάρκεια και τη βιωσιμότητά τους".

Στην ανακοίνωσή της η ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ, σημειώνει ότι "το νερό δεν αποτελεί απλώς φυσικό πόρο, αλλά αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο οφείλει να διασφαλίζεται ισότιμα για όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και ως εκ τούτου η διασφάλιση της ποιότητας, της επάρκειας και της προσβασιμότητας του νερού αποτελεί βασική ευθύνη της Πολιτείας και προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και τη δημόσια υγεία".

Προσθέτει ότι "ιδιαίτερη σημασία έχει ο ρόλος των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης των υδάτινων πόρων οι οποίοι έχουν υποχρέωση μέσα από τη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, την υλοποίηση έργων υποδομής και την εξυπηρέτηση των πολιτών, να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ποιοτικού νερού".

Επίσης, αναφέρει, τέλος η ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ, "οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης νερού, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών".