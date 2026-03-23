ΑρχικήΚοινωνίαΚρίσιμη προειδοποίηση: Στερεύουν οι πόροι - SOS για το νερό στην Κύπρο - Η λειψυδρία απειλεί το μέλλον
Κρίσιμη προειδοποίηση: Στερεύουν οι πόροι - SOS για το νερό στην Κύπρο - Η λειψυδρία απειλεί το μέλλον

 23.03.2026 - 17:12
Κρίσιμη προειδοποίηση: Στερεύουν οι πόροι - SOS για το νερό στην Κύπρο - Η λειψυδρία απειλεί το μέλλον

Σε μια χώρα όπως η Κύπρος, όπου οι υδάτινοι πόροι είναι περιορισμένοι και η λειψυδρία αποτελεί διαχρονική πρόκληση, η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση και προστασία του νερού καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ με την ευκαιρία της 22ας Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας Νερού.

Προσθέτει ότι "η προστασία και η ορθολογική διαχείρισή του αποτελούν συλλογική ευθύνη και καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον των επόμενων γενεών στην Κύπρο".

Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αναφέρεται στην ανάγκη για "ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η αφαλάτωση και η επαναχρησιμοποίηση νερού, προστασία των υδροφορέων από ρύπανση και υπεράντληση, προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε όλους τους τομείς και ουσιαστική στήριξη των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, ώστε να επιτελούν αποτελεσματικά τον ρόλο τους".

Επισημαίνει, επίσης, ότι "η κλιματική αλλαγή, η παρατεταμένη ανομβρία και η αυξημένη ζήτηση εντείνουν τις πιέσεις στα υδάτινα αποθέματα, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την επάρκεια και τη βιωσιμότητά τους".

Στην ανακοίνωσή της η ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ, σημειώνει ότι "το νερό δεν αποτελεί απλώς φυσικό πόρο, αλλά αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο οφείλει να διασφαλίζεται ισότιμα για όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και ως εκ τούτου η διασφάλιση της ποιότητας, της επάρκειας και της προσβασιμότητας του νερού αποτελεί βασική ευθύνη της Πολιτείας και προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή και τη δημόσια υγεία".

Προσθέτει ότι "ιδιαίτερη σημασία έχει ο ρόλος των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης των υδάτινων πόρων οι οποίοι έχουν υποχρέωση μέσα από τη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, την υλοποίηση έργων υποδομής και την εξυπηρέτηση των πολιτών, να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ποιοτικού νερού".

Επίσης, αναφέρει, τέλος η ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ, "οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης νερού, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών".

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

  •  23.03.2026 - 13:24
Ενέργειες από ΕΕ για διορισμό νέου Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό - Ο λόγος της παραίτησης του Χαν

  •  23.03.2026 - 15:43
Αφθώδης πυρετός: Εντείνεται η ανησυχία - Νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στο Γέρι

  •  23.03.2026 - 13:28
Άγρια επίθεση σε διανομέα στη Λεμεσό: Καρέ καρέ η στιγμή που τον περικυκλώνουν μοτοσικλετιστές - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

  •  23.03.2026 - 17:32
LIVE: Το Ιράν απειλεί ότι θα βάλει νάρκες στον Περσικό Κόλπο αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις ακτές και τα νησιά

  •  23.03.2026 - 15:08
Δεν πρόλαβε να τα χαρεί - Πέθανε ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, σε ηλικία 43 ετών

  •  23.03.2026 - 15:20
Ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σεζόν ένα εμβληματικό ξενοδοχείο - Ετοίμασαν έναν ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα για το Πάσχα

  •  23.03.2026 - 14:00
Αγριεύει ο καιρός απόψε: Καταιγίδες με χαλάζι και πτώση θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

  •  23.03.2026 - 16:19

