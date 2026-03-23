Μεγάλη επένδυση στη Λάρνακα: Νέα έργα υποδομής και αντιμετώπιση της υδατικής κρίσης

Ιδιαίτερη έμφαση λέει ότι δίνεται στις επενδύσεις για έργα υποδομής και στη διαχείριση της υδατικής κρίσης, με σειρά παρεμβάσεων που αναμένεται να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Γ΄ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, που καλύπτει τις κοινότητες Δρομολαξιάς, Μενεού, Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου, η Δ΄ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος για Αραδίππου, Λιβάδια, Ορόκλινη και Πύλα, αντιπλημμυρικά έργα σε αστικές και αγροτικές περιοχές, τοποθέτηση έξυπνων υδρομετρητών, αντικατάσταση και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης, ολοκλήρωση νέας υδατοδεξαμενής στα Κλαυδιά και η κατασκευή Πράσινου Σημείου Λάρνακας και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, ο Οργανισμός προχωρεί σε ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής του ικανότητας και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λάρνακας, μέσω του νέου Προϋπολογισμού, ενισχύεται επίσης η στρατηγική προσαρμογή του Οργανισμού στις σύγχρονες προκλήσεις, με έμφαση στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την αειφόρο ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία.

Ο Οργανισμός δηλώνει, τέλος, προσηλωμένος στη διασφάλιση ανεξάρτητης και βιώσιμης οικονομικής διαχείρισης, με τελικό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.