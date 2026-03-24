Από Λεμεσό στη Θεσσαλονίκη: «Ταξίδεψαν» τα κλεμμένα αντικείμενα - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση έχουν ήδη τεθεί υπό κράτηση τρία πρόσωπα, τα οποία φέρονται να διερευνώνται σε σχέση με τα εν λόγω περιστατικά.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα αντικείμενα εντοπίστηκαν εντός εμπορευματοκιβωτίου στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για πιθανή διασύνδεση των υποθέσεων με διακρατική δραστηριότητα.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα ευρήματα να αποτελούν μέρος κλοπιμαίων που μεταφέρθηκαν εκτός Κύπρου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα συνεργάζονται στενά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι ανακρίσεις των υπόπτων, με στόχο την πλήρη εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν οι διαρρήξεις, καθώς και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων προσώπων.