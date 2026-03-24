Έκρηξη στη Λεμεσό – Τι έδειξαν οι έρευνες πυροτεχνουργών στη σκηνή

Οι ενδελεχείς εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή από πυροτεχνουργούς της Αστυνομίας επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών, προσφέροντας παράλληλα μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο δράσης των αγνώστων.

​Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων, η έκρηξη οφείλεται στην πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού αντικειμένου, το οποίο είχε τοποθετηθεί σε κομβικό σημείο στην πρόσοψη του υποστατικού. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι για την υλοποίηση του σχεδίου τους οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος, η οποία ωστόσο ήταν επαρκής για να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Οι έρευνες στη σκηνή έχουν ολοκληρωθεί, με τους αστυνομικούς ανακριτές να περισυλλέγουν διάφορα τεκμήρια, τα οποία στάληκαν ήδη για εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί γενετικό υλικό ή αποτυπώματα που ίσως «προδώσουν» την ταυτότητα των δραστών.

​Την ίδια ώρα, το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει το «ξεσκόνισμα» των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης της περιοχής, αναζητώντας ύποπτες κινήσεις προσώπων ή οχημάτων πριν και μετά την πυροδότηση του μηχανισμού.