Μετά τα τσιγάρα και τα κρέατα έφεραν από τα κατεχόμενα… 100 κιλά πιπέρια – Βαρύ το πρόστιμο σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

 24.03.2026 - 10:38
Σε κατάσχεση 100 κιλών πιπεριών με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές από μη εγκεκριμένο σημείο διέλευσης προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, στις 23/3/2026 μέλη της Μονάδας Λαθροθηρίας και Επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής της Αστυνομίας εντόπισαν διπλοκάμπινο όχημα με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής, το οποίο οδηγούσε 30χρονος Τουρκοκύπριος, να διέρχεται από τις κατεχόμενες περιοχές από μη εγκεκριμένο σημείο διέλευσης στην περιοχή Αγίου Σωζόμενου.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος διαπίστωσαν ότι στο πίσω μέρος μετέφερε μεγάλη ποσότητα εμπορευμάτων, οπότε το οδήγησαν στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού και άμεσα κάλεσαν λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων για να αναλάβουν την υπόθεση λόγω αρμοδιότητας.

Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων που ανέλαβαν την υπόθεση διαπίστωσαν ότι στο εν λόγω όχημα μεταφέρονταν 100 κιλά πράσινων πιπεριών με άγνωστη προέλευση, τα οποία κατάσχεσαν για διπλή παράβαση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής (διάβαση από μη εγκεκριμένο σημείο διέλευσης και μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς τις απαιτούμενες διατυπώσεις).

Κατασχέθηκε επίσης το όχημα ως το μέσο μεταφοράς των εμπορευμάτων. Λίγο αργότερα ο Τουρκοκύπριος οδηγός αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €2,000 πλέον €500 για την απόδοση του οχήματος. Το όχημα και τα εμπορεύματα παρέμειναν προσωρινά στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού για την διαδικασία απολύμανσης τους.

Τα εμπορεύματα θα παραληφθούν από το Τμήμα Τελωνείων προς καταστροφή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί
Έκκληση για βοήθεια: 50 γαϊδουράκια κινδυνεύουν από έλλειψη τροφής
Viral βίντεο με επτά σκυλιά που δραπέτευσαν πριν φαγωθούν – Περπάτησαν 17 χιλιόμετρα πίσω στα σπίτια τους
Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν
Έγινε η κλήρωση: Αυτά είναι τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Κύπρου - Δείτε βίντεο

 

 

 

Πρόσκληση Φειδία σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Σε ξανακάλεσα στο παρελθόν και μου έταξες ότι θα έρθεις» - Δείτε βίντεο

Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Δανία: Φαβορί για μια νέα θητεία η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχεται το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων, αυτή τη φορά μέσα από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου που επιχειρούν να χαράξουν τη γραμμή της κυβέρνησης. Την ώρα που η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές ανεβάζει τους τόνους, το θέμα μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με διαφορετικές προσεγγίσεις να συγκρούονται.

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

  •  24.03.2026 - 06:33
LIVE: Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Βηρυτό - Χιλιάδες πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, γράφει η WSJ

LIVE: Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Βηρυτό - Χιλιάδες πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, γράφει η WSJ

  •  24.03.2026 - 06:46
Έκρηξη στη Λεμεσό – Τι έδειξαν οι έρευνες πυροτεχνουργών στη σκηνή

Έκρηξη στη Λεμεσό – Τι έδειξαν οι έρευνες πυροτεχνουργών στη σκηνή

  •  24.03.2026 - 09:52
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν

  •  24.03.2026 - 10:53
Αναβολή στη δίκη για την δολοφονία Δημοσθένους - Ένσταση για την κράτηση του 28χρονου

Αναβολή στη δίκη για την δολοφονία Δημοσθένους - Ένσταση για την κράτηση του 28χρονου

  •  24.03.2026 - 11:38
Πρόσκληση Φειδία σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Σε ξανακάλεσα στο παρελθόν και μου έταξες ότι θα έρθεις» - Δείτε βίντεο

Πρόσκληση Φειδία σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Σε ξανακάλεσα στο παρελθόν και μου έταξες ότι θα έρθεις» - Δείτε βίντεο

  •  24.03.2026 - 10:27
Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί

Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί

  •  24.03.2026 - 09:37
Μετά τα τσιγάρα και τα κρέατα έφεραν από τα κατεχόμενα… 100 κιλά πιπέρια – Βαρύ το πρόστιμο σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

Μετά τα τσιγάρα και τα κρέατα έφεραν από τα κατεχόμενα… 100 κιλά πιπέρια – Βαρύ το πρόστιμο σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

  •  24.03.2026 - 10:38

