ΑρχικήΔιεθνήΆνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Δανία: Φαβορί για μια νέα θητεία η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν
Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Δανία: Φαβορί για μια νέα θητεία η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν

 24.03.2026 - 10:45
Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Δανία: Φαβορί για μια νέα θητεία η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν

Άνοιξαν οι κάλπες στη Δανία σήμερα για τις βουλευτικές εκλογές, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρέντερικσεν να φαίνεται ότι θα κερδίσει τρίτη θητεία χάρη στην αντίσταση που προέβαλε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία.

«Η σύνθεση της μελλοντικής κυβέρνησης είναι πολύ αβέβαιη, αλλά είναι πιθανό ότι τελικά εκείνη (σ.σ. η Φρέντερικσεν) θα είναι επικεφαλής», δήλωσε στο AFP η Ελίζαμπετ Σβάνε, πολιτική αναλύτρια της εφημερίδας Politiken. «Ο κόσμος μπορεί να μην την συμπαθεί πραγματικά, αλλά τη θεωρεί μια καλή ηγέτιδα», πρόσθεσε.

Η 48χρονη Φρέντερικσεν, επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών που ηγείται της κυβέρνησης της Δανίας από το 2019, αντιστάθηκε στις ορέξεις του Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία και οι Δανοί αναγνώρισαν τις ηγετικές της ικανότητες, σχολίασε η Σβάνε.

«Πρόκειται για μια προσωπικότητα που συσπειρώνει σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια όπου οι Δανοί ανησυχούν: υπάρχουν η Γροιλανδία, η Ουκρανία, τα drones» που πετούν πάνω από τη χώρα, εξήγησε η αναλύτρια.

Εξάλλου «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια δεξιά κυβέρνηση, επειδή θα έπρεπε να συγκεντρώσει κόμματα από την άκρα δεξιά έως και πιο κεντρώα, τα οποία δεν έχουν πολύ καλές σχέσεις με την άκρα δεξιά», λέει ο Όλε Βέβερ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν ελαφρύ προβάδισμα εννέα εδρών στο μπλοκ της αριστεράς έναντι της δεξιάς, αλλά ούτε το ένα ούτε το άλλο συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των 179 εδρών στο κοινοβούλιο της Δανίας.

Οι τέσσερις έδρες των υπερπόντιων εδαφών – δύο της Γροιλανδίας και δύο των νησιών Φερόε—θα μπορούσαν να αλλάξουν την ισορροπία, όπως και οι βουλευτές του κόμματος των Μετριοπαθών, πρόεδρος του οποίου είναι ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Γροιλανδία

Στο Νούουκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, η προεκλογική εκστρατεία έχει προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ’ ό,τι συνήθως. Απόδειξη: περισσότεροι από 20 υποψήφιοι δίνουν μάχη για τις δύο έδρες στο κοινοβούλιο.

«Νομίζω ότι αυτές οι εκλογές θα καθορίσουν με κάποιο τρόπο την κατεύθυνση για το τι θα ακολουθήσει», δήλωσε ο Γιούνο Μπέρτελσεν , μέλος του τοπικού κοινοβουλίου και επικεφαλής του ψηφοδελτίου του αυτονομιστικού κόμματος Naleraq, το οποίο τάσσεται υπέρ μιας ταχείας ρήξης με την Κοπεγχάγη και του οποίου τα μέλη έχουν συναντηθεί με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Δεν ανησυχούμε για τον Τραμπ. Κοιτάμε πέρα από αυτόν», ισχυρίστηκε ο Μπέρτελσεν, καταγγέλλοντας όσους «υποκινούν φόβους».


Για την υπουργό Δικαιοσύνης, Ορυκτών Πόρων και Οικονομικών Υποθέσεων Νάαζα Νατάνιλσεν, υποψήφια του αριστερού κόμματος IA, ο φόβος των ΗΠΑ έχει βρεθεί στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας.

«Οι ΗΠΑ επέδειξαν τέτοια επιθετικότητα που παρατηρούμε αυξημένο ενδιαφέρον για την προσπάθεια να ακουστεί το αφήγημα της Γροιλανδίας στο δανικό κοινοβούλιο», σημείωσε.

Στην ηπειρωτική Δανία οι ψηφοφόροι δηλώνουν ότι δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη δανέζικη πολιτική αναφορικά με τη Γροιλανδία.

«Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος της Δανίας και πρέπει ως τέτοιο να τη φροντίσουμε, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το ζήτημα το οποίο θα σκεφτώ την ώρα που είναι να ψηφίσω», σχολίασε ο 21χρονος Κλέμεςν Ντουβάλ Τόμσεν.

Μετανάστευση

Στη Δανία, μια ευημερούσα χώρα με 6 εκατομμύρια κατοίκους, η προεκλογική εκστρατεία επικεντρώθηκε κυρίως σε εσωτερικά ζητήματα όπως το κόστος ζωής, το κράτος πρόνοιας και το περιβάλλον.

«Τα κόμματα της αριστεράς κατάφεραν να αναγάγουν το πόσιμο νερό σε μείζον ζήτημα των εκλογών», σχολίασε η Σβάνε. Το πόσιμο νερό έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα λόγω των απορροών των ζώων.

Το δανέζικο μοντέλο εντατικής γεωργίας, ιδίως της χοιροτροφίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας.

Εξάλλου, μπροστά σε μια ισχυρή ακροδεξιά, οι Σοσιαλδημοκράτες επικεντρώθηκαν και στο θέμα της μετανάστευσης υποστηρίζοντας την περαιτέρω αυστηροποίηση των κανόνων σε αυτό το θέμα με 18 νέες προτάσεις.

Η απερχόμενη πρωθυπουργός χαρακτήρισε «δίκαιη» την πρόταση να στερείται της μη απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης οποιοσδήποτε αλλοδαπός ή άτομο ξένης καταγωγής που έχει εκφράσει απειλές ή έχει ασκήσει βία εναντίον ιατρικού προσωπικού.

Το παραδοσιακό κόμμα της άκρας δεξιάς, το Δανικό Λαϊκό Κόμμα (DF), το οποίο στηρίζει την κατάργηση των μόνιμων αδειών παραμονής, εκτίμησε ότι οι προτάσεις αυτές δεν αρκούν.

Οι κάλπες στην ηπειρωτική Δανία κλείνουν στις 20:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδας), οπότε και θα δοθούν στη δημοσιότητα τα exit polls.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά τα τσιγάρα και τα κρέατα έφεραν από τα κατεχόμενα… 100 κιλά πιπέρια – Βαρύ το πρόστιμο σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχεται το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων, αυτή τη φορά μέσα από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου που επιχειρούν να χαράξουν τη γραμμή της κυβέρνησης. Την ώρα που η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές ανεβάζει τους τόνους, το θέμα μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με διαφορετικές προσεγγίσεις να συγκρούονται.

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

LIVE: Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Βηρυτό - Χιλιάδες πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, γράφει η WSJ

LIVE: Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Βηρυτό - Χιλιάδες πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, γράφει η WSJ

Έκρηξη στη Λεμεσό – Τι έδειξαν οι έρευνες πυροτεχνουργών στη σκηνή

Έκρηξη στη Λεμεσό – Τι έδειξαν οι έρευνες πυροτεχνουργών στη σκηνή

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν

Αναβολή στη δίκη για την δολοφονία Δημοσθένους - Ένσταση για την κράτηση του 28χρονου

Αναβολή στη δίκη για την δολοφονία Δημοσθένους - Ένσταση για την κράτηση του 28χρονου

Πρόσκληση Φειδία σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Σε ξανακάλεσα στο παρελθόν και μου έταξες ότι θα έρθεις» - Δείτε βίντεο

Πρόσκληση Φειδία σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Σε ξανακάλεσα στο παρελθόν και μου έταξες ότι θα έρθεις» - Δείτε βίντεο

Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί

Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί

Μετά τα τσιγάρα και τα κρέατα έφεραν από τα κατεχόμενα… 100 κιλά πιπέρια – Βαρύ το πρόστιμο σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

Μετά τα τσιγάρα και τα κρέατα έφεραν από τα κατεχόμενα… 100 κιλά πιπέρια – Βαρύ το πρόστιμο σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

