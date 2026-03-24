VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν

Αρχικά, ο Φειδίας Παναγιώτου στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές εξηγώντας τη δυσκολία της διαδικασίας. «Πρέπει να πάμε στο μουχτάρη να μας βάλει βούλα και να γραφτούμε στους εκλογικούς καταλόγους».

Λειτουργία της Άμεσης Δημοκρατίας

Απαντώντας σε επικρίσεις για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματός του και ότι δεν υπάρχει καταστατικό, υπερασπίστηκε το μοντέλο που ακολουθεί. «Έχουμε καταστατικό. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις και να μην υπάρχει γραφειοκρατία»

Περιγράφοντας τη δομή, ανέφερε χαρακτηριστικά «εμείς φανταζόμαστε το κόμμα όπως το ηλιακό σύστημα… είναι ο ήλιος και η ομάδα του που διορίζει ο πρόεδρος και περιστρέφονται γύρω».

«Ιδεολογία είναι να θέλεις να κάνεις ό,τι αποφασίσει ο κόσμος για όλα. Ένα πρόβλημα που θα έχουμε θα ρωτήσουμε τον κόσμο. Για παράδειγμα την περίοδο του Covid θα ρωτούσαμε τον κόσμο, όχι τους επιστήμονες. Στο κυπριακό έχουν όλα τα κόμματα θέσεις, δεν σημαίνει ότι λύνεται το πρόβλημα. Το θέμα είναι να είσαι αποτελεσματικός», τόνισε.

Ο ίδιος επέμεινε ότι η ιδεολογία του κόμματος είναι ξεκάθαρη. «Η άμεση δημοκρατία είναι ιδεολογία από μόνη της. Πιστεύουμε ότι ο λαός πρέπει να αποφασίζει πιο συχνά». Εξήγησε πως η συμμετοχή των πολιτών θα γίνεται στοχευμένα. «Δεν ρωτώ τον κόσμο κάθε φορά, αλλά μία φορά κάθε τρεις μήνες στην εφαρμογή για τα σημαντικά ζητήματα».

Κληθείς να απαντήσει γιατί διόρισε ο ίδιος αντιπρόεδρο κτλ, απάντησε πως «η ομάδα που επιλέγεις πρέπει να μπορείς να τους εμπιστεύεσαι και να μπορείς να λειτουργείς μαζί τους».

Όσο αφορά τις κατηγορίες Χασαπόπουλου ότι ελέγχει πλήρως την εφαρμογή, ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν συνεργάτες και ότι απλά έθεσε υποψηφιότητα. Για την εφαρμογή ανέφερε ότι ο ίδιος δημιούργησε την Agora, αλλά όλοι είχαν την ευκαιρία να βάλουν υποψηφιότητα.

Συνεχίζοντας με τις καταγγελίες του Νικόλα Παπαδόπουλου ότι στις τάξεις των υποψηφίων της Άμεσης Δημοκρατίας περιλαμβάνεται πρόσωπο που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών στα κατεχόμενα, πρόσωπο εναντίον του οποίου διερευνάται απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και πρόσωπο που ξεγέλασε επενδυτές στο Χρηματιστήριο, ανέφερε ότι δεν είναι σωστό για κάποια λάθη να στοχοποιούμε ένα άτομο.

«Εμείς δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες και για τις πιο σημαντικές αποφάσεις θα μπορεί να ανταπεξέλθει.. Ζητήσαμε λευκά ποινικά μητρώα. Γίνονται διαδικασίες. Μπορεί να μην είναι τελικά υποψήφιοι μας κάποιοι».

Ιnfluencer ή πολιτικός;

Σε ερώτηση για τον ρόλο του, απάντησε με σαφήνεια «θεωρώ ότι υποτιμάται ο influencer… είναι η δουλειά του πολιτικού να κάνει influence στην κοινωνία».

Απέρριψε την κριτική ότι τον ενδιαφέρουν μόνο τα νούμερα. «Ξεχάστε τα views, είναι άνθρωποι… μόνο οι άνθρωποι με ενδιαφέρουν… με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρει ο κόσμος, να έχει διαφάνεια».

Έρευνα από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει καταγγελίες για ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων, ανέφερε ότι διεξήγαγε έρευνα.

«Όχι μόνο διασπάθιση χρημάτων δεν κάνει ο Φειδίας, χρωστά μου το ευρωκοινοβούλιο 15.000. Βάζω και από την πούγκα μου για να βοηθήσω το έργο μου ως Ευρωβουλευτής.

Αναφερόμενος στις εμφανίσεις του με μύτη παλιάτσου και κράνος, εξήγησε πως «επειδή δεν το έκανε κάποιος δεν σημαίνει ότι είναι λάθος να το κάνω… όταν το έκανα, όλα τα μάτια στράφηκαν σε μένα… πέρασα και ένα μήνυμα».

Συμπλήρωσε ότι στόχος του είναι να αναδείξει την απαξίωση της πολιτικής. «Θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα στα μάτια του κόσμου είναι ο κλόουν».

Απαντώντας στην κριτική ότι μεταφέρει την ευθύνη πίσω στους ψηφοφόρους, δήλωσε ότι «εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει, του έχουμε εμπιστοσύνη. Συμπλήρωσε ότι «ο κόσμος πρέπει να ρωτηθεί για το μέλλον του, αντί μία φορά κάθε πέντε χρόνια».

Ο Φειδίας Παναγιώτου τόνισε πως «η πολιτική έχασε τη νεολαία… θέλω να κερδίσουμε τους νέους και να πιστέψουν στο πολιτικό σύστημα».

Αναφορικά με επίμαχη δήλωσή του για τα άτομα με αναπηρία, παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος. «Είναι η πρώτη φορά που κάποιος πολιτικός λέει συγγνώμη. Δεν είμαι τέλειος».