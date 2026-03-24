Αναβολή στη δίκη για την δολοφονία Δημοσθένους - Ένσταση για την κράτηση του 28χρονου

Αναβολή δόθηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού στην υπόθεση φόνου εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, με τη διαδικασία να συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες.

Η υπόθεση αφορά συνολικά έξι κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι πέντε τελούν υπό κράτηση ως υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς οι συνήγοροί τους δεν υπέβαλαν ένσταση. Αντίθετα, ένας εκ των κατηγορουμένων, 59 ετών και γεωργιανής καταγωγής, παραμένει ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, ο 59χρονος φέρεται να συνδέεται με όχημα τύπου Mitsubishi Colt, το οποίο είχε εντοπιστεί τρεις ημέρες πριν από τη διάπραξη της δολοφονίας σε περιοχή κοντά στην οικία του. Στο συγκεκριμένο όχημα είχαν βρεθεί δύο μπιτόνια βενζίνης, ενώ στο ένα εξ αυτών εντοπίστηκε γενετικό υλικό που φέρεται να του ανήκει.

Ένσταση κατατέθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του πέμπτου κατηγορούμενου, ηλικίας 28 ετών, αναφορικά με τη συνέχιση της κράτησής του. Πρόκειται για έναν εκ των δύο προσώπων εις βάρος των οποίων είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη.

Η Αστυνομία υποστηρίζει ότι ο 28χρονος συνδέεται με τη διαφυγή των δραστών, καθώς φέρεται να εντοπίστηκε στην περιοχή Αγίου Τύχωνα, όπου εγκαταλείφθηκε μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, και να είχε ρόλο στη φυγάδευση των εκτελεστών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο κατηγορούμενος έχει δώσει εξηγήσεις στις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στην περιοχή για άσχετους λόγους και συγκεκριμένα για αγορά ναρκωτικών, απορρίπτοντας οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει απόφαση σε σχέση με την ένσταση του 28χρονου την ερχόμενη Πέμπτη στις 11:30 το πρωί, οπότε και θα κριθεί κατά πόσο θα παραμείνει υπό κράτηση ή θα αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.

Δείτε όσα αναφέρθηκε στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση»:

 

