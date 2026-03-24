ΑρχικήLike Online
 24.03.2026 - 17:30
«Ο πατέρας της χρονιάς»: Άρπαξε τις οικονομίες του γιο του και εκείνος τον πήγε στα δικαστήρια

Πρωτοφανές δικαστικό θρίλερ στην πόλη Τσενγκτσόου της Κίνας προκάλεσε την οργή των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ένα 10χρονο αγόρι, ο Xiaohui, αναγκάστηκε να κινηθεί νομικά εναντίον του ίδιου του του πατέρα.

Αιτία αυτής της διαμάχης ήταν οι οικονομίες πολλών ετών του παιδιού, τις οποίες ο πατέρας του «έφαγε» κρυφά για να καλύψει τα έξοδα του δεύτερου γάμου του. Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό...

Πάνω από 10.000 δολάρια το ποσό που έκλεψε ο πατέρας από τον γιο
Μετά το διαζύγιο των γονιών του, πριν από δύο χρόνια, ο πιτσιρικάς ζούσε με τον πατέρα του, ο οποίος κατέθετε τακτικά σε τραπεζικό λογαριασμό τα χρήματα που λάμβανε το αγόρι ως δώρα (τα παραδοσιακά «κόκκινα φακελάκια» της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς) καθώς και άλλες οικονομίες του. Όταν όμως ο πατέρας αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί, έστειλε τον 10χρονο να ζήσει με τη μητέρα του.

Σύντομα αποκαλύφθηκε ότι είχε σηκώσει ολόκληρο το ποσό των 80.000 γιουάν (περίπου 11.700 δολάρια), προκειμένου να πληρώσει τις δαπάνες της γαμήλιας τελετής του. Όταν ο Xiaohui ζήτησε τα χρήματά του πίσω, ο πατέρας του αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι θα του τα επέστρεφε μόνο όταν ενηλικιωθεί.

Στα δικαστήρια οι δύο πλευρές: Ποια ήταν η απόφαση
Μην έχοντας άλλη επιλογή, ο μικρός οδήγησε τον πατέρα του στις δικαστικές αίθουσες. Ο πατέρας επιχείρησε να πείσει τους δικαστές ότι ως κηδεμόνας είχε το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις οικονομίες του γιου του όπως ο ίδιος έκρινε σωστό, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι η μήνυση υποκινήθηκε από την πρώην σύζυγό του.

Το δικαστήριο ωστόσο ήταν «καταπέλτης». Έκρινε ότι τα χρήματα των δώρων αποτελούν νόμιμη προσωπική ιδιοκτησία του παιδιού και ότι ο πατέρας παραβίασε τα δικαιώματά του, παρά την ιδιότητα του κηδεμόνα.

Η τελική απόφαση διέταξε τον πατέρα να επιστρέψει το πλήρες ποσό των 82.750 γιουάν (περίπου 12.060 δολάρια), συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Δεν επιβλήθηκε άλλη ποινή

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί
Προγραμματίστε τα ψώνια σας: Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν ανοιχτές και ποιες κλειστές την αργία της 25ης Μαρτίου
Viral βίντεο με επτά σκυλιά που δραπέτευσαν πριν φαγωθούν – Περπάτησαν 17 χιλιόμετρα πίσω στα σπίτια τους
Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν
Έγινε η κλήρωση: Αυτά είναι τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Κύπρου - Δείτε βίντεο

 

 

 

Πτήσεις από τουρκικό μαχητικό πάνω από τον ουρανό της Λευκωσίας - Δείτε βίντεο

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων και όχι μέρος των προβλημάτων είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκο Ανδρουλάκη.

LIVE: Σφυροκόπημα του Ιράν στο Τελ Αβίβ - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα»

Μάκης Κεραυνός: Προανήγγειλε επιστροφή του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι Δόσης – Τι θα γίνει με τον φόρο άνθρακα

Πτήσεις από τουρκικό μαχητικό πάνω από τον ουρανό της Λευκωσίας - Δείτε βίντεο

Έκρηξη στη Λεμεσό: Δύο πρόσωπα προσέγγισαν το σημείο και έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό - Πού στρέφονται οι έρευνες

Πλήρης στήριξη Προέδρου ΕΔΕΚ σε Υπουργό Γεωργίας για πυρκαγιές, αφθώδη και υδατικό - «Δεν λύνονται με παραιτήσεις»

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκε νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στην Δρομολαξιά

Επιτροπή Δεοντολογίας: Ειδοποίηση από την UEFA για 4 ύποπτους αγώνες στην ΚΥΠΡΟ μέσα στον Μάρτιο!

