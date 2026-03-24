«Ο πατέρας της χρονιάς»: Άρπαξε τις οικονομίες του γιο του και εκείνος τον πήγε στα δικαστήρια

Αιτία αυτής της διαμάχης ήταν οι οικονομίες πολλών ετών του παιδιού, τις οποίες ο πατέρας του «έφαγε» κρυφά για να καλύψει τα έξοδα του δεύτερου γάμου του. Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό...

Πάνω από 10.000 δολάρια το ποσό που έκλεψε ο πατέρας από τον γιο

Μετά το διαζύγιο των γονιών του, πριν από δύο χρόνια, ο πιτσιρικάς ζούσε με τον πατέρα του, ο οποίος κατέθετε τακτικά σε τραπεζικό λογαριασμό τα χρήματα που λάμβανε το αγόρι ως δώρα (τα παραδοσιακά «κόκκινα φακελάκια» της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς) καθώς και άλλες οικονομίες του. Όταν όμως ο πατέρας αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί, έστειλε τον 10χρονο να ζήσει με τη μητέρα του.

Σύντομα αποκαλύφθηκε ότι είχε σηκώσει ολόκληρο το ποσό των 80.000 γιουάν (περίπου 11.700 δολάρια), προκειμένου να πληρώσει τις δαπάνες της γαμήλιας τελετής του. Όταν ο Xiaohui ζήτησε τα χρήματά του πίσω, ο πατέρας του αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι θα του τα επέστρεφε μόνο όταν ενηλικιωθεί.

Στα δικαστήρια οι δύο πλευρές: Ποια ήταν η απόφαση

Μην έχοντας άλλη επιλογή, ο μικρός οδήγησε τον πατέρα του στις δικαστικές αίθουσες. Ο πατέρας επιχείρησε να πείσει τους δικαστές ότι ως κηδεμόνας είχε το δικαίωμα να διαχειρίζεται τις οικονομίες του γιου του όπως ο ίδιος έκρινε σωστό, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι η μήνυση υποκινήθηκε από την πρώην σύζυγό του.

Το δικαστήριο ωστόσο ήταν «καταπέλτης». Έκρινε ότι τα χρήματα των δώρων αποτελούν νόμιμη προσωπική ιδιοκτησία του παιδιού και ότι ο πατέρας παραβίασε τα δικαιώματά του, παρά την ιδιότητα του κηδεμόνα.

Η τελική απόφαση διέταξε τον πατέρα να επιστρέψει το πλήρες ποσό των 82.750 γιουάν (περίπου 12.060 δολάρια), συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Δεν επιβλήθηκε άλλη ποινή

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr