The Times: Το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας θα ηγηθεί διεθνούς δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

 24.03.2026 - 21:04
Το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να ηγηθεί διεθνούς πρωτοβουλίας, με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.

Το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας θα ηγηθεί μίας «Συμμαχίας του Ορμούζ» (Hormuz Coalition), με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Times. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις διεθνείς προσπάθειες για τη διατήρηση της ασφάλειας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων παγκοσμίως.

Όπως ανέφεραν Βρετανοί αξιωματούχοι στην εφημερίδα, το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να αναπτύξει ναρκοθετικά πλοία, σε συνεργασία με τις πολεμικές ναυτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας. Ορισμένα από τα πλοία που θα συμμετάσχουν ενδέχεται να είναι αυτόνομα, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη χρήση προηγμένων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Politico, το Λονδίνο έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής, με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 χωρών, οι οποίες έχουν ήδη υπογράψει κοινή δήλωση, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να καταβάλουν «κατάλληλες προσπάθειες» για τη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία των Στενών του Ορμούζ για το διεθνές εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από κυβερνήσεις και αγορές, δεδομένου ότι οποιαδήποτε διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μπορεί να επηρεάσει τις τιμές ενέργειας και τη σταθερότητα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ερντογάν: Δεν θα πέσουμε σε παγίδες, δεν θα εμπλακούμε στον πόλεμο που αφορά στην πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου

Εικόνες Αποκάλυψης από την «καταιγίδα της δεκαετίας» στα Κανάρια Νησιά με πλημμύρες και κατολισθήσεις, βίντεο

Ήδη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, την επομένη της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την ελπίδα να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.

