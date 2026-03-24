Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Δεν θα πέσουμε σε παγίδες, δεν θα εμπλακούμε στον πόλεμο που αφορά στην πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου

 24.03.2026 - 20:45
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε εκτενείς δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο προεδρικό συγκρότημα στην Άγκυρα, αναφερόμενος στις περιφερειακές εξελίξεις και τις επιπτώσεις του πολέμου της Μέσης Ανατολής στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του παραμένει προσηλωμένη στην αποφυγή εμπλοκής στη σύγκρουση, επισημαίνοντας ότι «σε καμία περίοδο της ιστορίας μας δεν πέσαμε σε παγίδες και δεν πρόκειται να το κάνουμε ούτε σήμερα». Όπως σημείωσε, η Άγκυρα διαχειρίζεται την κρίση «με ψυχραιμία, προσοχή και σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα είναι αποφασισμένη «να μείνει εκτός αυτού του κύκλου φωτιάς».

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι, αν και πρόκειται για πόλεμο του Ισραήλ, το κόστος επιβαρύνει ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύγκρουση έχει προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, επισημαίνοντας ότι η άνοδος των τιμών ενέργειας έχει ενισχύσει τις πιέσεις στις αγορές.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η τιμή του πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί κατά 40% από τις 28 Φεβρουαρίου, γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένες χώρες στη λήψη περιοριστικών μέτρων, όπως η μείωση κατανάλωσης καυσίμων και η εφαρμογή ειδικών ρυθμίσεων. Προειδοποίησε επίσης ότι ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας. «Ο πόλεμος αυτός πρέπει να τελειώσει χωρίς άλλη καταστροφή και αιματοχυσία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η υπονόμευση των προσπαθειών για πολιτική λύση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση συνδέεται με πολιτικές επιδιώξεις. Όπως δήλωσε, «πρόκειται για πόλεμο πολιτικής επιβίωσης του Νετανιάχου, αλλά τις συνέπειες τις υφίσταται ολόκληρος ο κόσμος». Πρόσθεσε ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να επιδείξει αποφασιστικότητα για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Σχολίασε το περίγραμμα λύσης του Γκουτέρες ο ΠτΔ - «Δεν είναι θετικό ότι είδαν το φως της δημοσιότητας»

Ήδη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, την επομένη της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την ελπίδα να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  24.03.2026 - 19:55
LIVE: Το σφυροκόπημα του Ιράν στο Τελ Αβίβ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ που θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα» και ο στόχος του Τραμπ

  •  24.03.2026 - 14:00
Απευθύνεται στους πολίτες και ανακοινώνει μέτρα για την ενεργειακή κρίση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  24.03.2026 - 19:29
Η Βρετανία ενισχύει με Stormer την αεράμυνα της Κύπρου

  •  24.03.2026 - 21:52
Έκρηξη στη Λεμεσό: Δύο πρόσωπα προσέγγισαν το σημείο και έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό - Πού στρέφονται οι έρευνες

  •  24.03.2026 - 16:31
Πτήσεις από τουρκικό μαχητικό πάνω από τον ουρανό της Λευκωσίας - Δείτε βίντεο

  •  24.03.2026 - 17:07
Πόσες φορές θα το πούμε ότι ΔΕΝ είναι ο Φειδίας το πρόβλημα;

  •  24.03.2026 - 19:33
Σοκαριστικές αποκαλύψεις από υποψήφιο βουλευτή - «Πνευματικός με ωθούσε να γίνω straight, μου έλεγε να βλέπω ερωτικές ταινίες με γυναίκες για να συνηθίσει το μάτι μου»

  •  24.03.2026 - 18:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα