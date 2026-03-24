Like Online
Σχεδόν όλοι τα έχουν στο σπίτι: Τώρα πωλούνται για πάνω από 3.000 ευρώ

 24.03.2026 - 20:15
Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή κυριαρχία έδειχνε να έχει σβήσει οτιδήποτε αναλογικό, οι πωλήσεις των VHS, DVD και Blu-ray, σημειώνουν μια απρόσμενη και ραγδαία άνοδο.

Πλατφόρμες αγοραπωλησιών αναφέρουν αύξηση που αγγίζει το 40% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με ορισμένες σπάνιες βιντεοκασέτες να δημοπρατούνται για ποσά που ξεπερνούν τα 3.600 ευρώ.

Είναι πολλά τα λεφτά για μία... κασέτα: Τι οδήγησε σε αυτή την «έξαρση»

Το ρεκόρ στην πλατφόρμα Tradera κατέχει μια κόπια VHS της ταινίας τρόμου «Ο Καμπούρης του Νεκροτομείου», η οποία έφτασε τα 3.600 ευρώ, ενώ κλασικοί τίτλοι όπως το «Star Wars» και ο «Αντεροβγάλτης της Νέας Υόρκης» μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ.

Η κασέτα του «Καμπούρη του Νεκροτομείου»

 

Φυσικά, η αξία μιας ταινίας εξαρτάται από το πόσο σπάνια είναι. Οι υψηλότερες τιμές αφορούν συνήθως περιορισμένες εκδόσεις, ταινίες που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ σε ψηφιακή μορφή ή αντίτυπα που διατηρούν ακόμη την εργοστασιακή τους σφράγιση.

Στις κατηγορίες που πληρώνονται καλύτερα ξεχωρίζουν τα anime, οι ταινίες τρόμου και η επιστημονική φαντασία. Πίσω από αυτό το φαινόμενο, εκτός από τη νοσταλγία, κρύβεται μια αντίδραση κατά του ψηφιακού κόσμου.

 

Η κασέτα του «Star Wars»

Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες streaming όπου η πρόσβαση είναι προσωρινή και εικονική, οι καταναλωτές επιθυμούν ξανά να έχουν την ιδιοκτησία των αντικειμένων, να μπορούν να τα αγγίζουν και να τα διατηρούν μόνιμα στη βιβλιοθήκη τους.

Η αναγέννηση των CD, των κασετών και των συσκευών αναπαραγωγής

Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας παρασύρει και άλλα φορμά που θεωρούνταν τελειωμένα. Τα κλασικά CD μουσικής παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 76% μέσα σε μόλις δύο χρόνια, ενώ οι παλιές κασέτες ήχου σημείωσαν άνοδο 25%.

Το πρόβλημα με την αγορά αυτών των φορμά είναι η ανάγκη για συσκευές αναπαραγωγής, γεγονός που έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση για παλιά τεχνολογία. Οι πωλήσεις των βίντεο (VHS players) αυξήθηκαν κατά 47% τον τελευταίο χρόνο, ενώ αντικείμενα όπως οι πρώτες ψηφιακές compact κάμερες και τα παλιά κινητά τηλέφωνα επιστρέφουν δυναμικά ως τάση.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

