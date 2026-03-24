ΑρχικήΠολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχολίασε το περίγραμμα λύσης του Γκουτέρες ο ΠτΔ - «Δεν είναι θετικό ότι είδαν το φως της δημοσιότητας»

 24.03.2026 - 19:55
Σχολίασε το περίγραμμα λύσης του Γκουτέρες ο ΠτΔ - «Δεν είναι θετικό ότι είδαν το φως της δημοσιότητας»

Ήδη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, την επομένη της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας την ελπίδα να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων για την αναγόρευση του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπιου Παυλόπουλου σε Επίτιμο Δημότη Λευκάρων, και ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες μετά το Εθνικό Συμβούλιο ότι ο Γενικός Γραμματέας προτίθεται πριν το τέλος της θητείας του να καταθέσει ένα περίγραμμα λύσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν ήταν θετικό το γεγονός ότι πολλά που συζητήθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο είδαν το φως της δημοσιότητας».

«Δεν λέω ότι ό,τι είδε το φως της δημοσιότητας ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά κάποια από αυτά που λέχθηκαν και είπαμε ότι πρέπει να διαφυλαχθούν, είδαν το φως της δημοσιότητας. Δεν είναι θετικό, ειδικά προς διάφορες κατευθύνσεις», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε ακόμη στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα, λέγοντας ότι «ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση. Έχει την πολιτική βούληση, την ξεκάθαρη πολιτική βούληση, το πλάνο για να προχωρήσουμε και ελπίζουμε οι προσπάθειές του, η βούλησή του να μετουσιωθεί, να μετεξελιχθεί σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για επανέναρξη των συνομιλιών. Αυτός είναι ο στόχος μας και χαίρομαι ότι έχουμε τον ίδιο στόχο με τον Γενικό Γραμματέα».

Ερωτηθείς αν θα αναμένεται κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι «ήδη την επόμενη της συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, μια προσπάθεια που, επαναλαμβάνω, ευελπιστώ να μας οδηγήσει στο ζητούμενο που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί
Προγραμματίστε τα ψώνια σας: Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν ανοιχτές και ποιες κλειστές την αργία της 25ης Μαρτίου
Viral βίντεο με επτά σκυλιά που δραπέτευσαν πριν φαγωθούν – Περπάτησαν 17 χιλιόμετρα πίσω στα σπίτια τους
Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν
Έγινε η κλήρωση: Αυτά είναι τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Κύπρου - Δείτε βίντεο

 

 

 

Σχολίασε το περίγραμμα λύσης του Γκουτέρες ο ΠτΔ - «Δεν είναι θετικό ότι είδαν το φως της δημοσιότητας»

Σχολίασε το περίγραμμα λύσης του Γκουτέρες ο ΠτΔ - «Δεν είναι θετικό ότι είδαν το φως της δημοσιότητας»

  •  24.03.2026 - 19:55
LIVE: Το σφυροκόπημα του Ιράν στο Τελ Αβίβ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ που θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα» και ο στόχος του Τραμπ

LIVE: Το σφυροκόπημα του Ιράν στο Τελ Αβίβ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ που θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα» και ο στόχος του Τραμπ

  •  24.03.2026 - 14:00
Απευθύνεται στους πολίτες και ανακοινώνει μέτρα για την ενεργειακή κρίση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Απευθύνεται στους πολίτες και ανακοινώνει μέτρα για την ενεργειακή κρίση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  24.03.2026 - 19:29
Πτήσεις από τουρκικό μαχητικό πάνω από τον ουρανό της Λευκωσίας - Δείτε βίντεο

Πτήσεις από τουρκικό μαχητικό πάνω από τον ουρανό της Λευκωσίας - Δείτε βίντεο

  •  24.03.2026 - 17:07
Έκρηξη στη Λεμεσό: Δύο πρόσωπα προσέγγισαν το σημείο και έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό - Πού στρέφονται οι έρευνες

Έκρηξη στη Λεμεσό: Δύο πρόσωπα προσέγγισαν το σημείο και έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό - Πού στρέφονται οι έρευνες

  •  24.03.2026 - 16:31
Πλήρης στήριξη Προέδρου ΕΔΕΚ σε Υπουργό Γεωργίας για πυρκαγιές, αφθώδη και υδατικό - «Δεν λύνονται με παραιτήσεις»

Πλήρης στήριξη Προέδρου ΕΔΕΚ σε Υπουργό Γεωργίας για πυρκαγιές, αφθώδη και υδατικό - «Δεν λύνονται με παραιτήσεις»

  •  24.03.2026 - 14:03
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκε νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στην Δρομολαξιά

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκε νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στην Δρομολαξιά

  •  24.03.2026 - 14:13
Σοκαριστικές αποκαλύψεις από υποψήφιο βουλευτή - «Πνευματικός με ωθούσε να γίνω straight, μου έλεγε να βλέπω ερωτικές ταινίες με γυναίκες για να συνηθίσει το μάτι μου»

Σοκαριστικές αποκαλύψεις από υποψήφιο βουλευτή - «Πνευματικός με ωθούσε να γίνω straight, μου έλεγε να βλέπω ερωτικές ταινίες με γυναίκες για να συνηθίσει το μάτι μου»

  •  24.03.2026 - 18:33

