Σχολίασε το περίγραμμα λύσης του Γκουτέρες ο ΠτΔ - «Δεν είναι θετικό ότι είδαν το φως της δημοσιότητας»

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων για την αναγόρευση του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπιου Παυλόπουλου σε Επίτιμο Δημότη Λευκάρων, και ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες μετά το Εθνικό Συμβούλιο ότι ο Γενικός Γραμματέας προτίθεται πριν το τέλος της θητείας του να καταθέσει ένα περίγραμμα λύσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν ήταν θετικό το γεγονός ότι πολλά που συζητήθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο είδαν το φως της δημοσιότητας».

«Δεν λέω ότι ό,τι είδε το φως της δημοσιότητας ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά κάποια από αυτά που λέχθηκαν και είπαμε ότι πρέπει να διαφυλαχθούν, είδαν το φως της δημοσιότητας. Δεν είναι θετικό, ειδικά προς διάφορες κατευθύνσεις», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε ακόμη στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα, λέγοντας ότι «ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση. Έχει την πολιτική βούληση, την ξεκάθαρη πολιτική βούληση, το πλάνο για να προχωρήσουμε και ελπίζουμε οι προσπάθειές του, η βούλησή του να μετουσιωθεί, να μετεξελιχθεί σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για επανέναρξη των συνομιλιών. Αυτός είναι ο στόχος μας και χαίρομαι ότι έχουμε τον ίδιο στόχο με τον Γενικό Γραμματέα».

Ερωτηθείς αν θα αναμένεται κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι «ήδη την επόμενη της συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, μια προσπάθεια που, επαναλαμβάνω, ευελπιστώ να μας οδηγήσει στο ζητούμενο που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών».

