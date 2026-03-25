ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για την παρέλαση - Δείτε που και πότε

 25.03.2026 - 08:03
Οδηγοί προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για την παρέλαση - Δείτε που και πότε

Λόγω των εορτασμών για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, που θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, η Αστυνομία έχει προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις για την ασφάλεια του κοινού και τη διευκόλυνση της τροχαίας κυκλοφορίας.

Λόγω της Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης και της παρέλασης, στη Λευκωσία, θα απαγορευτεί η στάθμευση όλων των οχημάτων, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης παρά το κατάστημα «Τσαούσιη», στις οδούς Νικοκλέους και Λεύκωνος, παρά τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, στις Λεωφόρους Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Ομήρου και Βύρωνος, στην οδό Μιχαλάκη Καραολή και στη Λεωφόρο Ευαγόρου, από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 24.03.2026.

Από η ώρα 9 π.μ. της 25ης Μαρτίου, η τροχαία κίνηση θα διακοπεί στη Λεωφόρο Ομήρου, από τη συμβολή της με την οδό Αιγύπτου μέχρι τη συμβολή της με την πλατεία Ελευθερίας και στη Λεωφόρο Βύρωνος, από τα φώτα Μουσείου μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή.

Επίσης, από τις 9.30 π.μ. της 25ης Μαρτίου, η τροχαία κίνηση θα διακοπεί στον άξονα της παρέλασης, στις Λεωφόρους Βύρωνος και Ομήρου, Μιχαλάκη Καραολή και στη Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη από τα φώτα τροχαίας προς τη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ως χώροι στάθμευσης οχημάτων για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, καθορίζονται οι ακόλουθοι:

Ο χώρος στάθμευσης Davilla

Ο χώρος στάθμευσης παρά την τάφρο κάτω από το Δημοτικό Μέγαρο

Ο χώρος στάθμευσης παρά την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ο χώρος στάθμευσης παρά το άνοιγμα Κολοκάση.
Τα αστικά λεωφορεία Λευκωσίας μετά τις 09:30 π.μ., προερχόμενα από τις περιοχές Στροβόλου – Λακατάμειας – Ανθούπολης – Παρισσινού – Έγκωμης – Αγίου Δομετίου – Αγίου Παύλου, θα επιβιβάζουν/αποβιβάζουν επιβάτες στον χώρο στάθμευσης της οδούς Ρηγαίνης, παρά το Άγαλμα Σολωμού, μέσω της οδού Πάφου, διαμέσου των οδών Κινύρα και Πάφου.

Τα αστικά λεωφορεία Λευκωσίας μετά τις 09:30 π.μ., προερχόμενα από τις περιοχές Παλλουριώτισσας, Καϊμακλίου, Αγλαντζιάς, Δασούπολης, Λατσιών, θα αποβιβάζουν επιβάτες στη Λεωφ. Στασίνου παρά την γέφυρα Κάνιγγος.

Το κοινό προτρέπεται όπως συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι Αστυνομικών.

Να σημειωθεί ότι, η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drone» απαγορεύεται.

 

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την κάλπη, στην Πινδάρου καταγράφεται έντονη κινητικότητα, με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στην πρωτιά αλλά –όλο και πιο έντονα– στον απόλυτο αριθμό των ψήφων. Η εικόνα των τελευταίων μετρήσεων, που φέρνει τον Δημοκρατικό Συναγερμό σε ποσοστά γύρω στο 20–21% και με συσπείρωση κοντά στο 55%, ενεργοποιεί αντανακλαστικά και αναδεικνύει μια κρίσιμη παράμετρο: τη δυνατότητα ανάκτησης απωλειών.

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

ΔΗΣΥ: Τρέχουν για τη συσπείρωση - Η φθορά και η απώλεια ψήφων από το 2016 μέχρι σήμερα

  •  25.03.2026 - 07:22
LIVE: Πολεμικό και διπλωματικό θρίλερ - Εκατέρωθεν επιθέσεις από Ισραήλ και Ιράν, μιλάμε με την ιρανική ηγεσία λέει ο Τραμπ

LIVE: Πολεμικό και διπλωματικό θρίλερ - Εκατέρωθεν επιθέσεις από Ισραήλ και Ιράν, μιλάμε με την ιρανική ηγεσία λέει ο Τραμπ

  •  25.03.2026 - 07:10
Αναστάτωση μετά από πυρκαγιά σε οικία: Από που ξεκίνησε - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ηλικιωμένη

Αναστάτωση μετά από πυρκαγιά σε οικία: Από που ξεκίνησε - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ηλικιωμένη

  •  25.03.2026 - 08:44
«Τσάκωσαν» 34χρονο με ναρκωτικά σε δρόμο στη Λάρνακα - Χειροπέδες και σε 31χρονο καταζητούμενο

«Τσάκωσαν» 34χρονο με ναρκωτικά σε δρόμο στη Λάρνακα - Χειροπέδες και σε 31χρονο καταζητούμενο

  •  25.03.2026 - 08:34
Αργία 25ης Μαρτίου: Ευκαιρία για χαλάρωση και… ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου

Αργία 25ης Μαρτίου: Ευκαιρία για χαλάρωση και… ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου

  •  25.03.2026 - 07:16
25η Μαρτίου: Η Επανάσταση των Ελλήνων και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Η ιστορία και το μήνυμα της ημέρας

25η Μαρτίου: Η Επανάσταση των Ελλήνων και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Η ιστορία και το μήνυμα της ημέρας

  •  25.03.2026 - 07:18
Θα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους

Θα γίνουμε… vegan το Πάσχα: Αυξήσεις έως 25% στο κρέας και φόβοι για μη επάρκεια - Ανησυχία για κρούσμα αφθώδη πυρετού και σε χοίρους

  •  25.03.2026 - 07:20
Πόσες φορές θα το πούμε ότι ΔΕΝ είναι ο Φειδίας το πρόβλημα;

Πόσες φορές θα το πούμε ότι ΔΕΝ είναι ο Φειδίας το πρόβλημα;

  •  24.03.2026 - 19:33

