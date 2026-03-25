Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΈνα νέο στέκι έρχεται να... αντικαταστήσεις ένα παλιό - Ένας νέος κήπος σε περιμένει για BBQ και κρύα μπύρα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 25.03.2026 - 15:25
Ένα νέο στέκι έρχεται να... αντικαταστήσεις ένα παλιό - Ένας νέος κήπος σε περιμένει για BBQ και κρύα μπύρα

Σε ένα ιδιαίτερα στρατηγικό σημείο, στην καρδιά της πόλης, στο Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού, και στη θέση που μέχριρ πρότινος έβρισκες το μεξικανικό Tio, άνοιξε ένα νέο στέκι για όσους αγαπούν την αυθεντική και χαλαρή έξοδο: το Zebra Beer Garden.

Ένας χώρος που συνδυάζει το πνεύμα των ευρωπαϊκών beer gardens με την ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα ενός αμερικανικού backyard BBQ, κάτω από τον κυπριακό ήλιο.

Η φιλοσοφία του είναι απλή και ξεκάθαρη: φωτιά, καλό φαγητό και κρύα μπύρα. Στο Zebra η σχάρα πρωταγωνιστεί, με τα πιάτα να έρχονται κατευθείαν από τη φωτιά, γεμάτα αρώματα καπνού και ψητού.

Το μενού είναι βασισεμένο στο sharing, με πιάτα που μπορούν να συνοδεύσουν ιδανικά την μπύρα. Για αρχή, θα βρεις επιλογές όπως roasted umami nuts, house-made pork jerky και τραγανές πατάτες -είτε με signature sauce είτε σε εκδοχή sweet potato με spicy mayo.

Στα πιο χορταστικά, ξεχωρίζουν πιάτα όπως το beef tartare με τηγανητές πατάτες και οι Bang Bang shrimps, ενώ δεν λείπουν και πιο δροσερές επιλογές όπως Caesar salad με chicken skewer ή γαρίδες, αλλά και roast beef salad με πατάτες και αβγό.

Φυσικά, η καρδιά του "Zebra" χτυπά στη σχάρα: grilled chicken wrap, BBQ smashburger, classic smash burger και chargrilled dorado butterfly είναι μόνο μερικές από τις επιλογές που αξίζει να δοκιμάσεις. Για τους λάτρεις των kebabs, υπάρχουν pork, lamb και shrimp εκδοχές, ενώ οι Zebra trays είναι ιδανικές για παρέες που θέλουν να τα δοκιμάσουν… όλα.

Η ατμόσφαιρα θυμίζει αυλή φίλων: τραπέζια γεμάτα παρέες, καπνός από τη σχάρα και εκείνη η στιγμή που κάποιος θα πει «άλλη μια μπύρα;» ακόμη κι αν δεν ήταν στο αρχικό πλάνο. Άλλωστε, όπως λένε και οι ίδιοι We grill. We pour. You stay longer than planned.

Κι αν είχες σκοπό να περάσεις μόνο για μία μπύρα, μάλλον μόλις βρήκες το νέο σου στέκι.

(99889990) Ειρήνης 27, 3042, Λεμεσός. Τρ-Παρ 17:00-00:00, Σ-Κ 12:00-00:00.

Πηγή: checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Usher: Το περιβάλλον του διαψεύδει ότι είχε έντονο καβγά με τον Τζάστιν Μπίμπερ σε after party των Όσκαρ

 25.03.2026 - 15:18
Επόμενο άρθρο

Κόνι Μεταξά: Δεν είμαι ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα, δεν θέλω γάμους, ιστορίες και ταμπέλες

 25.03.2026 - 15:25
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα