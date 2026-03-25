Οι διαφημίσεις σε ακολουθούν παντού; Δες τι να αλλάξεις τώρα σε κινητό και browser

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κινητό «σε ακούει», αλλά ότι διαφημιστικές πλατφόρμες και data brokers αξιοποιούν cookies, αναγνωριστικά συσκευής και τεχνικές fingerprinting για να συνδέουν τη δραστηριότητά σου σε web και apps. Ακόμη και η περιήγηση σε Incognito Mode δεν αρκεί πάντα για να σε κρύψει από τέτοιες μεθόδους παρακολούθησης. Υπάρχουν όμως μερικές πρακτικές κινήσεις που μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις προσωποποιημένες διαφημίσεις και το ψηφιακό αποτύπωμα που αφήνεις πίσω σου.

Απενεργοποίησε τις προσωποποιημένες διαφημίσεις

Οι περισσότερες μεγάλες πλατφόρμες, όπως Google, Meta, Microsoft και TikTok, δημιουργούν διαφημιστικό προφίλ με βάση τη δραστηριότητα του χρήστη. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η λειτουργία είναι ενεργή από προεπιλογή, κάτι που σημαίνει ότι οι διαφημίσεις που βλέπεις προσαρμόζονται στις αναζητήσεις, στις επισκέψεις σου σε sites και στη συνολική χρήση του λογαριασμού σου.

Στον λογαριασμό Google, η απενεργοποίηση των προσωποποιημένων διαφημίσεων από το My Ad Center κόβει τη σύνδεση ανάμεσα στο ιστορικό αναζήτησης και στα διαφημιστικά προφίλ. Στο Android υπάρχει επίσης η επιλογή για απενεργοποίηση της εξατομίκευσης διαφημίσεων μέσα από τις ρυθμίσεις Google, ενώ στο Facebook και γενικότερα στο οικοσύστημα της Meta ο έλεγχος γίνεται από το Accounts Center και τις προτιμήσεις διαφημίσεων.

Στα Windows 11, αντίστοιχες ρυθμίσεις είναι διασκορπισμένες σε διάφορα μενού, όπως οι προτάσεις στην οθόνη κλειδώματος και οι συστάσεις στο Start menu. Για όσους θέλουν πιο γρήγορο έλεγχο αυτών των επιλογών, υπάρχουν εφαρμογές που συγκεντρώνουν τα σχετικά toggles σε ένα σημείο.

Το κινητό σου εκθέτει περισσότερα δεδομένα από τον browser

Η περιήγηση από desktop browser είναι μόνο ένα κομμάτι της εικόνας. Στα smartphones, οι εφαρμογές έχουν συχνά πρόσβαση σε δεδομένα που δεν μπορεί να συλλέξει ένα απλό site, όπως τοποθεσία, επαφές, κάμερα, μικρόφωνο και αναγνωριστικά συσκευής.

Αυτό σημαίνει ότι η προστασία της ιδιωτικότητας ξεκινά από έναν έλεγχο των permissions. Η αφαίρεση περιττών δικαιωμάτων, ειδικά για τοποθεσία και λογαριασμούς, μπορεί να περιορίσει αισθητά τα δεδομένα που συλλέγονται για διαφημιστικούς σκοπούς. Το ίδιο ισχύει και για εφαρμογές που έχουν μείνει εγκατεστημένες χωρίς να χρησιμοποιούνται συχνά, αφού κάθε app είναι ένα ακόμη πιθανό σημείο συλλογής δεδομένων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η χρήση μιας υπηρεσίας από τον browser αντί από την native εφαρμογή μπορεί επίσης να μειώσει την έκταση της παρακολούθησης, αφού ο browser προσφέρει πιο περιορισμένη πρόσβαση σε λειτουργίες του συστήματος και λιγότερη παρασκηνιακή δραστηριότητα.

Tracker blockers και επεκτάσεις προστασίας

Οι σύγχρονοι browsers προσφέρουν κάποια βασική προστασία απέναντι σε trackers, όμως αυτή συνήθως περιορίζεται στα third-party cookies. Στην πράξη, αρκετές εταιρείες αξιοποιούν πιο προχωρημένες τεχνικές, όπως fingerprinting και αόρατα pixels, που μπορούν να ξεφύγουν από τις default ρυθμίσεις.

Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι τα tracker blockers. Επεκτάσεις όπως το uBlock Origin έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς λύσεις, καθώς μπλοκάρουν διαφημίσεις, trackers και ύποπτα domains με φίλτρα που ανανεώνονται διαρκώς. Για πιο ενισχυμένη κάλυψη, μπορούν να ενεργοποιηθούν και πρόσθετες λίστες προστασίας κατά του tracking.

Αντίστοιχη λογική ισχύει και για το email tracking. Υπάρχουν εργαλεία που εντοπίζουν και αφαιρούν τα κρυφά tracking pixels από μηνύματα email, ώστε ο αποστολέας να μην μπορεί να καταλάβει πότε και από πού άνοιξες το μήνυμα.

Ιδιωτική μηχανή αναζήτησης αντί για Google

Το ιστορικό αναζητήσεων είναι από τα πιο πολύτιμα δεδομένα για τις διαφημιστικές πλατφόρμες. Κάθε αναζήτηση αποκαλύπτει ενδιαφέροντα, προθέσεις αγοράς και καθημερινές συνήθειες, γι’ αυτό και η μηχανή αναζήτησης παίζει καθοριστικό ρόλο στο πόσο στοχευμένες γίνονται οι διαφημίσεις που βλέπεις.

Η μετάβαση σε private search engine μπορεί να σπάσει αυτόν τον κύκλο. Υπηρεσίες όπως το DuckDuckGo, το Startpage και το Mojeek προσφέρουν αναζήτηση χωρίς καταγραφή κάθε query στο προσωπικό προφίλ του χρήστη. Το DuckDuckGo δίνει μια πιο γνώριμη εμπειρία, το Startpage βασίζεται σε αποτελέσματα Google χωρίς το διαφημιστικό profiling, ενώ το Mojeek στηρίζεται σε δικό του index.

Για να έχει αποτέλεσμα αυτή η αλλαγή, χρειάζεται να οριστεί η νέα μηχανή ως προεπιλογή στον browser. Μόνο έτσι σταματά η συνεχής τροφοδότηση των διαφημιστικών συστημάτων με νέες αναζητήσεις.

VPN: τι προσφέρει και τι δεν λύνει

Ένα VPN κρυπτογραφεί την κίνηση στο διαδίκτυο και τη δρομολογεί μέσω απομακρυσμένου server, ώστε sites και πάροχοι να βλέπουν τη διεύθυνση IP του VPN και όχι τη δική σου. Αυτό βοηθά να μειωθεί η σύνδεση της online δραστηριότητας με τη φυσική τοποθεσία ή την ταυτότητα του χρήστη.

Παρόλα αυτά, το VPN δεν είναι πλήρης λύση απέναντι στο tracking. Cookies, logged-in λογαριασμοί και τεχνικές fingerprinting μπορούν ακόμη να σε ακολουθούν. Εκεί που βοηθά περισσότερο είναι στην αφαίρεση της IP από την εξίσωση, ενώ αρκετές υπηρεσίες προσθέτουν και DNS-level μπλοκάρισμα για διαφημίσεις και trackers.

Για βασική προστασία, ακόμη και δωρεάν επιλογές μπορούν να καλύψουν απλή καθημερινή χρήση, αρκεί να προέρχονται από υπηρεσίες με σαφή πολιτική μη καταγραφής δραστηριότητας.

Ο browser που χρησιμοποιείς κάνει διαφορά

Ο browser παραμένει ένα από τα βασικότερα εργαλεία ιδιωτικότητας. Ακόμη κι αν απενεργοποιήσεις διαφημιστικά προφίλ και εγκαταστήσεις επεκτάσεις, ένας browser με επιθετικές default ρυθμίσεις παρακολούθησης μπορεί να συνεχίσει να μοιράζεται σημαντικό όγκο δεδομένων.

Υπάρχουν πλέον browsers που δίνουν έμφαση στην ιδιωτικότητα από την αρχή. Ο Firefox παραμένει μία από τις λίγες μεγάλες ανεξάρτητες επιλογές με ενσωματωμένη προστασία κατά του tracking, ο Brave βασίζεται στο Chromium και μπλοκάρει trackers και fingerprinting εξαρχής, ενώ άλλες λύσεις όπως Zen Browser και Vivaldi δίνουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω σε cookies, trackers και ξεχωριστές ρυθμίσεις ανά site.

Η σωστή επιλογή browser, μαζί με έναν tracker blocker και μία ιδιωτική μηχανή αναζήτησης, μπορεί να περιορίσει σημαντικά την έκταση της παρακολούθησης χωρίς να αλλάξει δραματικά την καθημερινή εμπειρία χρήσης.

