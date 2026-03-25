Κάτι αλλάζει στα εστιατόρια η ΕΕ - Λέμε «Bye» στις ατομικές συσκευασίες κέτσαπ, μαγιονέζας και αλατιού - Πότε θα εφαρμοστεί το νέο μέτρο

Όπως διαβάζουμε στο ισπανικό euroweekly.com σύμφωνα με τον νέο κανονισμό που προωθεί η ΕΕ τα ατομικά φακελάκια/συσκευασίες καταργούνται σταδιακά για κατανάλωση εντός των καταστημάτων με ορίζοντα το 2030.

Η συμμόρφωση που ξεκινά σταδιακά από το 2026 αποτελεί μέρος της νέας Κανονιστικής Πρωτοβουλίας για τη Συσκευασία και τα Απόβλητα Συσκευασίας (PPWR), που στοχεύει σε μια συνολική αναθεώρηση του τρόπου χρήσης, επαναχρησιμοποίησης και απόρριψης των συσκευασιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στην πράξη, οι μικρές πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται μία φορά και πετιούνται θεωρούνται πλέον σύμβολο περιττών απορριμμάτων.

Τα στοιχεία της ΕΕ δείχνουν ότι οι απορρίψιμες συσκευασίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό ποσοστό των στερεών αποβλήτων, μεγάλο μέρος των οποίων είναι δύσκολο να ανακυκλωθεί.

Στη θέση αυτών των μικροσυσκευασιών οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια και δοχεία.

Για τους θαμώνες, αυτό σημαίνει λιγότερα σκουπίδια πάνω στο τραπέζι.

Ακολουθούν τα ξενοδοχεία και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας -Από το 2030 η πλήρης κατάργηση των ατομικών συσκευασιών

Όπως πως αναφέρει το euroweekly.com το μέτρο θα εφαρμοστεί άμεσα στην Ισπανία από τον Αύγουστο του 2026, η αλλαγή θα επηρεάσει μπαρ και τα εστιατόρια το 2026, ωστόσο σε λίγα χρόνια το ίδιο θα ισχύσει και για τα ξενοδοχεία.

Το 2030, οι ίδιοι κανόνες θα επεκταθούν και σε άλλους τομείς, όπως τα ξενοδοχεία, όπου τα γνωστά μικρά μπουκάλια σαμπουάν και αφρόλουτρου θα αντικατασταθούν από σταθερούς, αναγεμιζόμενους διανομείς.

Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τη μετάβαση, δοκιμάζοντας συστήματα αναγέμισης ή επενδύοντας σε πιο ανθεκτικούς διανομείς. Άλλες παραμένουν επιφυλακτικές λόγω κόστους και αντίδρασης πελατών. Ωστόσο, μετά τις προθεσμίες, οι επιλογές θα είναι περιορισμένες.

Εξαίρεση το delivery και το take away

Υπάρχει, ωστόσο, ένα σημαντικό «παράθυρο» στη διαδικασία, καθώς αυτές οι συσκευασίες θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται για παραγγελίες takeaway και delivery, λόγω υγειονομικών και μεταφορικών λόγων.

Πηγή: www.iefimerida.gr