Μάκης Κεραυνός: Προανήγγειλε επιστροφή του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι Δόσης – Τι θα γίνει με τον φόρο άνθρακα

Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός μίλησε για όλα στην εκπομπή «ALPHA Ενημέρωση».

Η μία κρίση έρχεται μετά την άλλη, φαίνεται ότι ζούμε σε μία συγκυρία κρίσεων και για αυτό ακολουθούμε μία προσεχτική οικονομική στρατηγική. Προβλέπουμε κινδύνους και κινούμαστε μέσα στο πλαίσιο που έχει θέσει η ΕΕ και τον κρατικό προϋπολογισμό Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα η οικονομία μα σαν παραμένει ανθεκτική και να μας αξιολογούν θετικά οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης.

Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις του πολέμου

Όσον αφορά τις επενδύσεις υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον που μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν χωρίς κανένα πρόβλημα.

Σίγουρα αυτή η κατάσταση δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και δυνητικούς κίνδυνους και τρέχουμε διάφορα σενάρια.

Εμείς δεν αναμέναμε μία κρίση στο Ιράν για να πάρουμε μέτρα. Είχαμε την κατάσταση στη Γάζα, έχουμε τουρισμό από τον τουρισμό, παίρνουμε καύσιμα από το Ισραήλ οπότε εδώ και τρία χρόνια λαμβάνουμε μέτρα.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ανάλογα με τον βαθμό των επιπτώσεων, έχουμε συγκεκριμένα σχέδια για τους τομείς, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που επηρεάζονται για να δράσουμε άμεσα ως Κυβέρνηση.

Μεταξύ των μέτρων που μπορούν να ληφθούν μέτρα με μείωση του φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.

Φόρος άνθρακα

Δεν είναι τυχαία που η Κυβέρνηση δεν προχώρησε σε αυτό το ορόσημο γιατί βλέπαμε κάποια πράγματα και είναι και το θέμα των σαγκουινιών. Η Κυβέρνηση δεν τις έχει εφαρμόσεις και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή για να εφαρμοστεί.

Ερωτηθείς αν το ξεχνάμε μέσα σε όλη τη γραφειοκρατία, απάντηση πως η τελική τοποθέτηση για αυτό το ζήτημα θα ανακοινωθεί όταν γνωστοποιηθούν και τα σχετικά μέτρα.

Εκποιήσεις

Είμαστε ανοιχτοί σε οποιασδήποτε υποδείξεις ούτως ώστε να υπάρξει μία άμβλυνση όλων αυτών των προβλημάτων που έχουν υπάρξει ιδιαίτερα στη διαδικασία διευθετήσεων και τις διαφορές που παρουσιάζονται στα ποσά των καταχρηστικών ρητρών. Επίσης δώσαμε μεγαλύτερο χρόνο σε όλη την διαδικασία σε σχέση με τις επιστολές.

Όσον αφορά τις 26 προτάσεις που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής σημείωσε πως ενόσω δεν επηρεάζουν τα δημόσια οικονομικά και είναι συνταγματικές είμαστε έτοιμοι να τις συζητήσουμε.

Σχέδιο Ενοίκιο έναντι Δόσης

Είμαι έτοιμος να το ανοίξουμε για να καλύψουμε κάποιος που δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση, χωρίς να αλλάζουν κριτήρια.

Από την πληροφόρηση που έχω υπάρχουν πολίτες που θα ήθελα να συμμετέχουν και ετοιμαζόμαστε να το επαναφέρουμε.

Καταλήγοντας, σημείωσε πως πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι γιατί κινούμαστε προληπτικά, μας ανησυχεί αν συνεχίσουν οι εχθροπραξίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα ήθελα να δω μία προσπάθεια από την ΕΕ για πρωτοβουλία να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.

