ΑρχικήΠολιτικήΠλήρης στήριξη Προέδρου ΕΔΕΚ σε Υπουργό Γεωργίας για πυρκαγιές, αφθώδη και υδατικό - «Δεν λύνονται με παραιτήσεις»
Πλήρης στήριξη Προέδρου ΕΔΕΚ σε Υπουργό Γεωργίας για πυρκαγιές, αφθώδη και υδατικό - «Δεν λύνονται με παραιτήσεις»

 24.03.2026 - 14:03
Σε θεσμικούς τόνους τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, αναφορικά με τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, μιλώντας στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι.

Κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις προς την Υπουργό Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, με αφορμή υποθέσεις όπως ο αφθώδης πυρετός, οι πυρκαγιές και το υδατικό, απέφυγε να υιοθετήσει ρητορική επίρριψης ευθυνών. Αντίθετα, επέλεξε να κινηθεί σε πιο ισορροπημένη γραμμή, εκφράζοντας επιφυλάξεις απέναντι σε προσεγγίσεις που επικεντρώνονται σε αιτήματα παραίτησης.

Όπως ανέφερε, «σύνθετα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με απλοϊκές λύσεις, διερωτώμενος κατά πόσο η αποχώρηση ενός υπουργού θα μπορούσε από μόνη της να επιλύσει κρίσεις όπως αυτή του αφθώδους πυρετού». Τόνισε ότι «η απόδοση ευθυνών οφείλει να προκύπτει μέσα από διαδικασίες διερεύνησης και να βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία».

Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε ότι «η Κύπρος δεν διαθέτει ισχυρή παράδοση πολιτικών παραιτήσεων με ουσιαστική ανάληψη ευθύνης, αφήνοντας να διαφανεί πως πρόκειται για ένα διαχρονικό ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα».

Αναφερόμενος ειδικότερα στο υδατικό, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο εντοπίζεται ήδη από τα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως είπε, «διαχρονικά υπήρξαν αστοχίες στη διαχείρισή του», υπενθυμίζοντας πρακτικές του παρελθόντος, όπως η εισαγωγή νερού, χωρίς όμως να δοθεί οριστική λύση.

Σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, χαρακτήρισε την κατάσταση «ιδιαίτερα θλιβερή», σημειώνοντας ότι οι σχετικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί.

Επανέλαβε, ωστόσο, ότι όπου διαπιστώνονται ευθύνες, αυτές πρέπει να αποδίδονται με σαφήνεια.

Συνολικά, η τοποθέτηση του προέδρου της ΕΔΕΚ κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας την προσωπική στοχοποίηση της υπουργού και δίνοντας έμφαση στην ανάγκη θεσμικής διαχείρισης των κρίσεων, συλλογικής ευθύνης και σοβαρότητας στον δημόσιο διάλογο.

Δείτε το απόσπασμα: 

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

