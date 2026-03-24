Βουλευτικές 2026: Ιδού οι υποψήφιοι της ΔΗΠΑ - «Κλίμα συστράτευσης και συλλογικής προσήλωσης»

ΑρχικήΠολιτικήΒουλευτικές 2026: Ιδού οι υποψήφιοι της ΔΗΠΑ - «Κλίμα συστράτευσης και συλλογικής προσήλωσης»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 24.03.2026 - 13:37
O Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης ανακοίνωσε το ψηφοδέλτιο της Παράταξης το οποίο αποτελείται από μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων με γνώση, ήθος, αξιοπιστία και συνέπεια, έτοιμη να εργαστεί για την Κύπρο του αύριο.

Με αίσθημα ενότητας, ευθύνης και αισιοδοξίας, η Δημοκρατική Παράταξη εισέρχεται στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου.

Η ομόφωνη επικύρωση του πλήρους ψηφοδελτίου από το Πολιτικό Γραφείο επιβεβαιώνει το κλίμα συστράτευσης και συλλογικής προσήλωσης στους στόχους της Παράταξης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη βούληση για μια πορεία με καθαρές και νούσιμες θέσεις και ουσιαστικές προτάσεις για την κοινωνία.

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης, η συγκρότηση του ψηφοδελτίου βασίστηκε σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια, με προτεραιότητα στην ικανότητα, το ήθος, την αξιοπιστία, την κοινωνική διαδρομή και την ειλικρινή διάθεση για προσφορά προς τον πολίτη και τον τόπο.

Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες και γνώσεις, που συνθέτουν μια ομάδα έτοιμη να συμβάλει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στη δημόσια ζωή.

Η Δημοκρατική Παράταξη επιδιώκει μέσα από τη νέα αυτή εκλογική αναμέτρηση να ενισχύσει τον ρόλο της ως δύναμη σύνθεσης, σταθερότητας και προοπτικής, προτάσσοντας πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ Επιχειρηματίας

2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Πρόεδρος «Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας

3 ΒΡΑΧΙΜΗ ΕΛΕΝΑ Φαρμακοποιός

4 ΓΙΑΠΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πρόεδρος Συνδέσμου Πιστοποιούντων Υπαλλήλων

5 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΗΠΑ – Δικηγόρος

6 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Νομικός

7 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΚΥΠΡΟΥΛΑ Εκπαιδευτικός – Οργανωτική Γραμματέας ΣΕΚ

8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕπιχειρηματίας- Πρόεδρος Γυναικείας Έπαλξης ΔΗΠΑ

9 ΜΙΡΑΛΛΑΗΣ ΤΑΚΗΣ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Πρόεδρος Συνδέσμου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης

10 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΟΚΟΣ) Επιχειρηματίας-Γεωργοκτηνοτρόφος Πρόεδρος Αγροτικής Ένωσης Κυπρίων ΔΗΠΑ

11 ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ Πρώην Ελληνοκύπριος Εκπρόσωπος Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) – Ανώτερος Λειτουργός ΚΟΑΓ

12 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΑ Υπεύθυνη Πωλήσεων, Διαφήμισης και Προώθησης – Εκπρόσωπος Τύπου Lakatamia FC – Διοικητική Λειτουργός Συνδέσμου ΔΕΠΥ Κύπρου

13 ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ ΓΙΩΡΓΟΣ Βουλευτής - Εθελοντής Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή

14 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πρόεδρος Σωματείου στήριξης ΑμέΑ «ΑΡΩΓΟΣ», Φυσιοθεραπευτής

15 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΚΡΙΣ Επιχειρηματίας

16 ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Βουλευτής - Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΠΑ

17 ΧΑΠΕΣΙΑΝ ΑΡΙ Πολιτικός Επιστήμονας – Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου

18 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Υποστράτηγος (ε.α)

19 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ Πολιτικός Μηχανικός-Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΔΗΠΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

1 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΛΕΝΗ Ιδιωτική Υπάλληλος

2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΙΑ Επαγγελματικός Στέλεχος ΔΗΠΑ - Εθελόντρια - Γραμματέας Φιλανθρωπικού Σωματείου "Αλυσιδα Αγάπης - Γέφυρα Προσφοράς"

3 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΗΛΙΑΝΑ Χειρούργος Οδοντίατρος

4 ΚΟΥΜΗ ΡΕΝΟΣ Δημοτικός Γραμματέας Λαπήθου

5 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΙΖΟΣ Διεθνολόγος - Πολιτικός Αναλυτής

6 ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΒΡΑΑΜ Γενικός Διευθυντής Πολυεθνικής Εταιρείας - Βοηθός Γενικός Οργανωτικός ΔΗΠΑ

7 ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Επιχειρηματίας

8 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρώην Βαθμοφόρος Αστυνομικός

9 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Σύμβουλος Ακινήτων – Πρώην Ποδοσφαιριστής ΑΕΛ

10 ΤΟΝΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Φοιτητής - Ποδοσφαιριστής

11 ΤΣΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λογοθεραπευτής

12 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Νοσηλευτής - Πρόεδρος του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Νομικός-Διευθυντής στην εταιρεία LDC LTD

2 ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Επιχειρηματίας - Αντιπρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομάδας Αγ.Νάπας

3 ΖΥΝΤΗΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Επιχειρηματίας

4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επιχειρηματίας

5 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΚΕΙΜ Κοινοτάρχης Τίμης - Επιχειρηματίας

6 ΚΙΜΩΝΟΣΝΙΚΟΣ Επιχειρηματίας

7 ΚΟΥΜΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΑΜΠΟΣ)Επιχειρηματίας

8 ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ Τεχνικός Υπολογιστών - Πρ. Σωματείου "Το Λευκόνοικο"

9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ Λειτουργός Επικοινωνίας ΔΗΠΑ

10 ΣΕΡΓΙΟΥ ΣΕΡΓΗΣ Ιατρός – Πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομάδας Αγίας Νάπας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

1 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Επιχειρηματίας

2 ΚΟΥΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Δικηγόρος

3 ΚΟΥΝΝΑΣΑΛΕΞΗΣ Ιδιωτικός Υπάλληλος

4 ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Οδοντίατρος

5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τεχνολόγος Ακτινογράφος ακτινοδιαγνωστικής

6 ΠΙΠΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Κοινοτάρχης Κιτίου- Γραμματέας Αγροτικής Ένωσης Κυπρίων της ΔΗΠΑ στη Λάρνακα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

1 ΣΚΟΡΔΗ ΜΙΧΑΛΗΣ Αριστίνδην – Διευθυντικό Στέλεχος στην Εκτελεστική Ομάδα διεθνούς αλυσίδας εστιατορίων

2 ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΩΛΙΝΑ Ασφαλιστική Σύμβουλος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

1 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Επιχειρηματίας

2 ΚΕΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

3 ΜΑΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Δικηγόρος

4 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΑ Δημόσιος Υπάλληλος

5 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΑΝΟΣ Φιλόλογος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί
Προγραμματίστε τα ψώνια σας: Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν ανοιχτές και ποιες κλειστές την αργία της 25ης Μαρτίου
Viral βίντεο με επτά σκυλιά που δραπέτευσαν πριν φαγωθούν – Περπάτησαν 17 χιλιόμετρα πίσω στα σπίτια τους
Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν
Έγινε η κλήρωση: Αυτά είναι τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Κύπρου - Δείτε βίντεο

 

 

 

Αναβλήθηκε η δίκη για τα επεισόδια στη Λάρνακα

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων και όχι μέρος των προβλημάτων είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκο Ανδρουλάκη.

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

  •  24.03.2026 - 12:28
LIVE: Σφυροκόπημα του Ιράν στο Τελ Αβίβ - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα»

LIVE: Σφυροκόπημα του Ιράν στο Τελ Αβίβ - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα»

  •  24.03.2026 - 06:46
«Χωρίς φρένο» το πετρέλαιο - Στα ύψη οι τιμες καυσίμων, προειδοποιήσεις για νέες αυξήσεις

«Χωρίς φρένο» το πετρέλαιο - Στα ύψη οι τιμες καυσίμων, προειδοποιήσεις για νέες αυξήσεις

  •  24.03.2026 - 12:36
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν

  •  24.03.2026 - 10:53
Αναβολή στη δίκη για την δολοφονία Δημοσθένους - Ένσταση για την κράτηση του 28χρονου

Αναβολή στη δίκη για την δολοφονία Δημοσθένους - Ένσταση για την κράτηση του 28χρονου

  •  24.03.2026 - 11:38
Πρόσκληση Φειδία σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Σε ξανακάλεσα στο παρελθόν και μου έταξες ότι θα έρθεις» - Δείτε βίντεο

Πρόσκληση Φειδία σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Σε ξανακάλεσα στο παρελθόν και μου έταξες ότι θα έρθεις» - Δείτε βίντεο

  •  24.03.2026 - 10:27
Προγραμματίστε τα ψώνια σας: Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν ανοιχτές και ποιες κλειστές την αργία της 25ης Μαρτίου

Προγραμματίστε τα ψώνια σας: Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν ανοιχτές και ποιες κλειστές την αργία της 25ης Μαρτίου

  •  24.03.2026 - 12:18
Μετά τα τσιγάρα και τα κρέατα έφεραν από τα κατεχόμενα… 100 κιλά πιπέρια – Βαρύ το πρόστιμο σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

Μετά τα τσιγάρα και τα κρέατα έφεραν από τα κατεχόμενα… 100 κιλά πιπέρια – Βαρύ το πρόστιμο σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

  •  24.03.2026 - 10:38

