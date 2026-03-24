Βουλευτικές 2026: Ιδού οι υποψήφιοι της ΔΗΠΑ - «Κλίμα συστράτευσης και συλλογικής προσήλωσης»
24.03.2026 - 13:37
O Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης ανακοίνωσε το ψηφοδέλτιο της Παράταξης το οποίο αποτελείται από μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων με γνώση, ήθος, αξιοπιστία και συνέπεια, έτοιμη να εργαστεί για την Κύπρο του αύριο.
Με αίσθημα ενότητας, ευθύνης και αισιοδοξίας, η Δημοκρατική Παράταξη εισέρχεται στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου.
Η ομόφωνη επικύρωση του πλήρους ψηφοδελτίου από το Πολιτικό Γραφείο επιβεβαιώνει το κλίμα συστράτευσης και συλλογικής προσήλωσης στους στόχους της Παράταξης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη βούληση για μια πορεία με καθαρές και νούσιμες θέσεις και ουσιαστικές προτάσεις για την κοινωνία.
Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης, η συγκρότηση του ψηφοδελτίου βασίστηκε σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια, με προτεραιότητα στην ικανότητα, το ήθος, την αξιοπιστία, την κοινωνική διαδρομή και την ειλικρινή διάθεση για προσφορά προς τον πολίτη και τον τόπο.
Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες και γνώσεις, που συνθέτουν μια ομάδα έτοιμη να συμβάλει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στη δημόσια ζωή.
Η Δημοκρατική Παράταξη επιδιώκει μέσα από τη νέα αυτή εκλογική αναμέτρηση να ενισχύσει τον ρόλο της ως δύναμη σύνθεσης, σταθερότητας και προοπτικής, προτάσσοντας πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ Επιχειρηματίας
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Πρόεδρος «Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας
3 ΒΡΑΧΙΜΗ ΕΛΕΝΑ Φαρμακοποιός
4 ΓΙΑΠΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πρόεδρος Συνδέσμου Πιστοποιούντων Υπαλλήλων
