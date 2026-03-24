Αναβλήθηκε η δίκη για τα επεισόδια στη Λάρνακα

Oι 5 κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας τη Δευτέρα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά την συμπλοκή και ρίψη πυροβολισμών το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησαν όπως η έναρξη της δίκης αναβληθεί και ζήτησαν χρόνο για να μελετήσουν το μαρτυρικό υλικό, με το Δικαστήριο να εγκρίνει το αίτημα και να ορίζει ως νέα δικάσιμο την 6η Απριλίου στις 9:00 το πρωί. Οι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση.

Οι κατηγορούμενοι είναι νεαρός 20 ετών, δύο 26χρονοι 32 χρόνος και 48 χρόνος.

Οι τέσσερις είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες απο Ιορδανία και Παλαιστίνη ενώ ο 48χρονος είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας.

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρία άτομα 26, 27 και 35 ετών.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Οι δύο από τους συλληφθέντες ο 48χρονος και 26χρονος αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες για ξυλοδαρμό Ευρωπαίου πολίτη 39 ετών στην Πύλα στις 4:00 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση εκείνη καταζητείται επίσηε το ίδιο άτομο που καταζητείται και για τα επεισόδια στο κέντρο της Λάρνακας.

Οι δυο κατηγορούμενοι 48 και 26 ετών αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλής και μαχαιροφορίας.