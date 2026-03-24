Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Στο κελί 23χρονος: Παρέλαβε πακέτο με κάνναβη -Τι εντόπισαν στην οικία του

 24.03.2026 - 13:30
Η ποσότητα κάνναβης εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό δέμα, σε υποστατικό ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην επαρχία Λευκωσίας, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από το Τμήμα Τελωνείων και συνεργασία με την ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών τους για εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικά στη Δημοκρατία.

Στο υποστατικό μετέβη χθες ο 23χρονος, για να παραλάβει το ταχυδρομικό δέμα, και διευθετήθηκε με το εργαζόμενο προσωπικό όπως μεταβεί εκ νέου αργότερα για την παραλαβή του. Κατά την αναχώρηση του με αυτοκίνητο που οδηγούσε, γύρω στις 11:45 το μεσημέρι, μέλη της ΥΚΑΝ τον ανέκοψαν για έλεγχο και αφού ο 23χρονος αρνήθηκε να παρουσιάσει τα προσωπικά στοιχεία του, τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν στη σύλληψη του. Στη συνέχεια χθες, ο 23χρονος επανασυνελήφθη από τα μέλη της ΥΚΑΝ και δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Σε έρευνα που έγινε στην κατοικία του 23χρονου, ανευρέθηκαν και κατακρατήθηκαν για εξετάσεις, χρηματικό ποσό ύψους 4,670 και ηλεκτρονικές συσκευές, μεταξύ των οποίων και τέσσερις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ για εξετάσεις κατακρατήθηκε και το κινητό τηλέφωνο που εντοπίστηκε στην κατοχή του.

Το πρωί σήμερα, ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο ενέκρινε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης του, διάρκειας εφτά ημερών. Εναντίον του διερευνάται υπόθεση εισαγωγής ναρκωτικών, κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας).

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί
Προγραμματίστε τα ψώνια σας: Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν ανοιχτές και ποιες κλειστές την αργία της 25ης Μαρτίου
Viral βίντεο με επτά σκυλιά που δραπέτευσαν πριν φαγωθούν – Περπάτησαν 17 χιλιόμετρα πίσω στα σπίτια τους
Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν
Έγινε η κλήρωση: Αυτά είναι τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Κύπρου - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πέθανε η ηθοποιός του Superman Βάλερι Περίν, πάλευε επί 15 χρόνια με τη νόσο του Πάρκινσον

 24.03.2026 - 12:48
Επόμενο άρθρο

Αναβλήθηκε η δίκη για τα επεισόδια στη Λάρνακα

 24.03.2026 - 13:33
ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων και όχι μέρος των προβλημάτων είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκο Ανδρουλάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  24.03.2026 - 12:28
LIVE: Σφυροκόπημα του Ιράν στο Τελ Αβίβ - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα»

  •  24.03.2026 - 06:46
«Χωρίς φρένο» το πετρέλαιο - Στα ύψη οι τιμες καυσίμων, προειδοποιήσεις για νέες αυξήσεις

  •  24.03.2026 - 12:36
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν

  •  24.03.2026 - 10:53
Αναβολή στη δίκη για την δολοφονία Δημοσθένους - Ένσταση για την κράτηση του 28χρονου

  •  24.03.2026 - 11:38
Πρόσκληση Φειδία σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Σε ξανακάλεσα στο παρελθόν και μου έταξες ότι θα έρθεις» - Δείτε βίντεο

  •  24.03.2026 - 10:27
Προγραμματίστε τα ψώνια σας: Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν ανοιχτές και ποιες κλειστές την αργία της 25ης Μαρτίου

  •  24.03.2026 - 12:18
Μετά τα τσιγάρα και τα κρέατα έφεραν από τα κατεχόμενα… 100 κιλά πιπέρια – Βαρύ το πρόστιμο σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

  •  24.03.2026 - 10:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα