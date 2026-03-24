ΑρχικήΟικονομία
«Χωρίς φρένο» το πετρέλαιο - Στα ύψη οι τιμες καυσίμων, προειδοποιήσεις για νέες αυξήσεις

 24.03.2026 - 12:36
Οι αυξομειώσεις που παρατηρούνται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου είναι συνεχείς και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος δεν μπορεί κανείς να προβλέψει με ακρίβεια μέχρι πού θα φτάσουν, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου.

«Στο παρόν στάδιο η ανοδική πορεία συνεχίζεται», είπε, σημειώνοντας ότι δεν αναμένεται σταθερότητα αν δεν υπάρχει κατάληξη στοο τι θα γίνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Οι τιμές στην παγκόσμια αγορά συνεχώς αλλάζουν από μια ανακοίνωση. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Προς το παρόν αναμένεται ακόμα λίγη ανοδική πορεία», είπε.

Ερωτηθείς για τη φόρμουλα σύνδεσης μεταξύ διεθνούς τιμής του πετρελαίου και των τιμών στα κυπριακά πρατήρια, είπε ότι δεν έχουν οι ίδιοι αυτή τη φόρμουλα. Πρόσθεσε ότι όταν το 2022 η τιμή του βαρελιού ήταν στα $120, η τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Κύπρο έφτασε στα €2 το λίτρο. Αντίστοιχα, η τιμή της βενζίνης 95 έφτασε στο €1,80. «Αναμένουμε μια πιο ομαλή κατάσταση αν η τιμή του βαρελιού διατηρηθεί κάτω από $100», είπε.

Σημείωσε ότι ο αρμόδιος για τον έλεγχο και για το πού κατασταλάζουν οι τιμές είναι η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή. «Οι έλεγχοι είναι πιο σχολιαστικοί αυτή την περίοδο», είπε και ζήτησε "να πιεστούν οι εταιρείες" για να κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα των τιμών.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων εξέφρασε την ελπίδα η Κυβέρνηση να δει θετικά το «καθολικό», όπως είπε, αίτημα, για μείωση του φόρου στα καύσιμα, μεταξύ των μέτρων που θα εξετάσει για άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου προς τα νοικοκυριά. «Με την επέμβαση του κράτους ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα», είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί
Προγραμματίστε τα ψώνια σας: Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν ανοιχτές και ποιες κλειστές την αργία της 25ης Μαρτίου
Viral βίντεο με επτά σκυλιά που δραπέτευσαν πριν φαγωθούν – Περπάτησαν 17 χιλιόμετρα πίσω στα σπίτια τους
Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν
Έγινε η κλήρωση: Αυτά είναι τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Κύπρου - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

 24.03.2026 - 12:28
Επόμενο άρθρο

Κατερίνα Καινούργιου για Ιωάννα Τούνη: «Δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτή την επίδειξη του πλούτου»

 24.03.2026 - 12:47
ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων και όχι μέρος των προβλημάτων είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκο Ανδρουλάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

  •  24.03.2026 - 12:28
LIVE: Σφυροκόπημα του Ιράν στο Τελ Αβίβ - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα»

LIVE: Σφυροκόπημα του Ιράν στο Τελ Αβίβ - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα»

  •  24.03.2026 - 06:46
«Χωρίς φρένο» το πετρέλαιο - Στα ύψη οι τιμες καυσίμων, προειδοποιήσεις για νέες αυξήσεις

«Χωρίς φρένο» το πετρέλαιο - Στα ύψη οι τιμες καυσίμων, προειδοποιήσεις για νέες αυξήσεις

  •  24.03.2026 - 12:36
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν

  •  24.03.2026 - 10:53
Αναβολή στη δίκη για την δολοφονία Δημοσθένους - Ένσταση για την κράτηση του 28χρονου

Αναβολή στη δίκη για την δολοφονία Δημοσθένους - Ένσταση για την κράτηση του 28χρονου

  •  24.03.2026 - 11:38
Πρόσκληση Φειδία σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Σε ξανακάλεσα στο παρελθόν και μου έταξες ότι θα έρθεις» - Δείτε βίντεο

Πρόσκληση Φειδία σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Σε ξανακάλεσα στο παρελθόν και μου έταξες ότι θα έρθεις» - Δείτε βίντεο

  •  24.03.2026 - 10:27
Προγραμματίστε τα ψώνια σας: Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν ανοιχτές και ποιες κλειστές την αργία της 25ης Μαρτίου

Προγραμματίστε τα ψώνια σας: Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν ανοιχτές και ποιες κλειστές την αργία της 25ης Μαρτίου

  •  24.03.2026 - 12:18
Μετά τα τσιγάρα και τα κρέατα έφεραν από τα κατεχόμενα… 100 κιλά πιπέρια – Βαρύ το πρόστιμο σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

Μετά τα τσιγάρα και τα κρέατα έφεραν από τα κατεχόμενα… 100 κιλά πιπέρια – Βαρύ το πρόστιμο σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

  •  24.03.2026 - 10:38

