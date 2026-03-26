VIDEO: Αυτός ο υποψήφιος αποχώρησε μετά τις εσωκομματικές της Άμεσης Δημοκρατίας – «Κουράστηκα να κάνω τον καραγκιόζη»

Με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει: «ήθελα να σας ενημερώσω ότι εκτός από τους πνευματικούς λόγους που με οδήγησαν να αποσύρω την υποψηφιότητά μου με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, ένας άλλος βασικός λόγος είναι ότι κουράστηκα να κάνω τον καραγκιόζη μέσα από τα βίντεο για να προσελκύσω ψηφοφόρους, όπως γίνεται σήμερα στο πολιτικό σύστημα από όλες τις πολιτικές παρατάξεις»

«Δεν ήταν του χαρακτήρα μου και δεν μπορώ να υποκρίνομαι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά, ο Θεός μαζί σας», πρόσθεσε.

