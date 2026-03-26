Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
VIDEO: Αυτός ο υποψήφιος αποχώρησε μετά τις εσωκομματικές της Άμεσης Δημοκρατίας – «Κουράστηκα να κάνω τον καραγκιόζη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: Αυτός ο υποψήφιος αποχώρησε μετά τις εσωκομματικές της Άμεσης Δημοκρατίας – «Κουράστηκα να κάνω τον καραγκιόζη»

 26.03.2026 - 15:36
Ο Αλφέρδος Αλφέρδου, που είχε επιλεγεί ως υποψήφιος της Άμεσης Δημοκρατίας στην Πάφο, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τις βουλευτικές εκλογές, επικαλούμενος προσωπικούς και ηθικούς λόγους, καθώς και τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο προβολής στην πολιτική.

Με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει: «ήθελα να σας ενημερώσω ότι εκτός από τους πνευματικούς λόγους που με οδήγησαν να αποσύρω την υποψηφιότητά μου με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, ένας άλλος βασικός λόγος είναι ότι κουράστηκα να κάνω τον καραγκιόζη μέσα από τα βίντεο για να προσελκύσω ψηφοφόρους, όπως γίνεται σήμερα στο πολιτικό σύστημα από όλες τις πολιτικές παρατάξεις»

«Δεν ήταν του χαρακτήρα μου και δεν μπορώ να υποκρίνομαι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά, ο Θεός μαζί σας», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο: 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΑΥ: Πρόσβαση σε νευρολόγο χωρίς παραπεμπτικό για ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση
Όλα τα σενάρια σε περίπτωση εκλογής του Φειδία - Το ενδεχόμενο πολλαπλών εκλογών
Ποια είναι η χώρα με τον πιο «βρώμικο» αέρα – Καθαρή ατμόσφαιρα μόνο σε 13 χώρες στον κόσμο
Το διώροφο προκατασκευασμένο σπίτι που πωλείται προς 14.000 ευρώ: «Ιδανικό για χώρους εργασίας»
Τραγελαφικό και όμως… αληθινό – Πώς οδηγούμε στην Κύπρο με… Google maps – Δείτε το νiral βίντεο
VIDEO: Ελπίδα Ιακωβίδου: «Ήταν συνειδητή η απόφαση να αφήσω τη δουλειά και την πατρίδα μου για τον Τζώνη Καλημέρη»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόμνημα παρέδωσαν οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του υπ. Παιδείας στον Γιάννη Αντωνίου

 26.03.2026 - 15:20
Επόμενο άρθρο

Το νησί αουτσάιντερ της Ελλάδας που θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους και «μυστικούς» ευρωπαϊκούς προορισμούς

 26.03.2026 - 15:38
«Ανάσα» για τους πολίτες: Αυτά είναι τα μέτρα της Κυβέρνησης για στήριξη της οικονομίας

Οκτώ μέτρα για αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  26.03.2026 - 11:29
LIVE: «Το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν» - Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί

LIVE: «Το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται να το πουν» - Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί

  •  26.03.2026 - 06:37
Όλα τα σενάρια σε περίπτωση εκλογής του Φειδία - Το ενδεχόμενο πολλαπλών εκλογών

Όλα τα σενάρια σε περίπτωση εκλογής του Φειδία - Το ενδεχόμενο πολλαπλών εκλογών

  •  26.03.2026 - 13:41
Παραμένει υπόδικος ο 28χρονος για τον φόνο Δημοσθένους - Τι υποστήριξε η υπεράσπιση

Παραμένει υπόδικος ο 28χρονος για τον φόνο Δημοσθένους - Τι υποστήριξε η υπεράσπιση

  •  26.03.2026 - 14:25
  •  26.03.2026 - 15:36
ΟΑΥ: Πρόσβαση σε νευρολόγο χωρίς παραπεμπτικό για ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση

ΟΑΥ: Πρόσβαση σε νευρολόγο χωρίς παραπεμπτικό για ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση

  •  26.03.2026 - 14:14
VIDEO: Ελπίδα Ιακωβίδου: «Ήταν συνειδητή η απόφαση να αφήσω τη δουλειά και την πατρίδα μου για τον Τζώνη Καλημέρη»

VIDEO: Ελπίδα Ιακωβίδου: «Ήταν συνειδητή η απόφαση να αφήσω τη δουλειά και την πατρίδα μου για τον Τζώνη Καλημέρη»

  •  26.03.2026 - 12:23
Ξεκίνα χθες: Πόσα λεφτά πρέπει να βάζεις στην άκρη κάθε μήνα για να πας διακοπές το καλοκαίρι

Ξεκίνα χθες: Πόσα λεφτά πρέπει να βάζεις στην άκρη κάθε μήνα για να πας διακοπές το καλοκαίρι

  •  26.03.2026 - 15:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα