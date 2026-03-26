Το νησί αουτσάιντερ της Ελλάδας που θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους και «μυστικούς» ευρωπαϊκούς προορισμούς

Όπως αναφέρει η τουριστική πλατφόρμα, η Κάρπαθος ξεχωρίζει στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ως ένα αυθεντικό «διαμάντι», χάρη στο ιδιαίτερο τοπίο και τον παραδοσιακό χαρακτήρα της. Αυτά τα στοιχεία την καθιστούν ιδανική για ταξιδιώτες που επιθυμούν να αποφύγουν τον μαζικό τουρισμό και να ζήσουν πιο αυθεντικές εμπειρίες.



Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Κάρπαθος – το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων – αποτελεί έναν προορισμό «εκτός πεπατημένης» για το διεθνές κοινό. Το νησί μαγνητίζει τους επισκέπτες με τα γραφικά χωριά του, τα εντυπωσιακά μονοπάτια πεζοπορίας και τις απομονωμένες παραλίες με τα καταγάλανα νερά, ενώ παράλληλα προσφέρει αυθεντική ελληνική φιλοξενία και πλούσια τοπική γαστρονομία.







Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο χωριό Όλυμπος, όπου η καθημερινότητα διατηρεί τον παραδοσιακό της ρυθμό, μακριά από τις έντονες τουριστικές πιέσεις που συναντώνται σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς, διαφυλάσσοντας την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.







Στη λίστα του Reisereporter περιλαμβάνονται ακόμη λιγότερο γνωστοί αλλά ιδιαίτερα ελκυστικοί προορισμοί από χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ουαλία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη.





Η συγκεκριμένη διεθνής διάκριση εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου για την προώθηση της Καρπάθου στη γερμανική αγορά. Στο περιθώριο της έκθεσης ITB 2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με ταξιδιωτικό συντάκτη του Reisereporter, κατά την οποία εκφράστηκε πρόθεση για περαιτέρω προβολή του προορισμού, ενόψει και της έναρξης απευθείας πτήσεων από τη Γερμανία το επόμενο καλοκαίρι.





Συγκεκριμένα, η αεροπορική εταιρεία Eurowings πρόκειται να εγκαινιάσει νέα απευθείας σύνδεση μεταξύ Ντίσελντορφ και Καρπάθου, ενισχύοντας την παρουσία του νησιού στη γερμανική αγορά. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε με τη συμβολή του ΕΟΤ και μετά από συντονισμένες επαφές του Δήμου με την αεροπορική εταιρεία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα