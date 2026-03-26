Υπόμνημα παρέδωσαν οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του υπ. Παιδείας στον Γιάννη Αντωνίου

Το υπόμνημα επέδωσε η αντιπροσωπεία των εργαζομένων, με επικεφαλής τους Γενικούς Γραμματείς των Οργανώσεων ΟΕΚΔΥ της ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ της ΠΕΟ, κ.κ. Γιώργο Κωνσταντίνου και Ανδρέα Κουννή, αντιστοίχως, οι οποίοι αναγνώρισαν ότι η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, έχει ικανοποιήσει σοβαρά αιτήματα της εν λόγω ομάδας των εργαζομένων με την κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών και τη μετατροπή τους σε εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου.

Έκτοτε και στη βάση των δικών τους αιτημάτων, το Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας επεξεργάστηκε νομοσχέδιο, το οποίο υπέβαλε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατοχύρωση του εργασιακού καθεστώτος των εν λόγω εργοδοτούμενων.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το εν λόγω Νομοσχέδιο, το Υπουργείο υιοθέτησε αρκετές από τις εισηγήσεις των συνδικαλιστικών Οργανώσεων και υπέβαλε εκ νέου το θέμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για άμεση συζήτηση με τη μορφή του κατεπείγοντος.

Ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει το έργο της ομάδας αυτής εργαζομένων, κατά τρόπο έμπρακτο και ουσιαστικό, όπως οι ίδιοι εξάλλου αναγνωρίζουν. Πλέον το θέμα βρίσκεται ενώπιον της Βουλής.