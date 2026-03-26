Στο «σφυρί» εκατοντάδες αντικείμενα - Από iPhone και laptop μέχρι κοσμήματα και ρολόγια - Δείτε τιμές και φωτογραφίες

Στους πλειστηριασμούς θα διατεθούν συνολικά 366 αντικείμενα, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 58 χρυσά και ασημένια κοσμήματα, 31 εργαλεία όπως σμυρίλια, αντλίες και τραπανάκια, καθώς και 39 ποδήλατα διαφόρων τύπων. Επιπλέον, θα εκτεθούν προς πώληση 43 ηλεκτρονικοί υπολογιστές από γνωστές εταιρείες, 30 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικά πατίνια, tablets, ακουστικά, κονσόλες παιχνιδιών, γυαλιά ηλίου, είδη ένδυσης και τσάντες.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ντεπόζιτα νερού, παλαιά μέταλλα όπως χαλκός και αλουμίνιο, καθώς και 70 ρολόγια διαφόρων εμπορικών σημάτων, μαζί με άλλα αντικείμενα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιθεωρήσουν τα αντικείμενα πριν από την έναρξη κάθε πλειστηριασμού, μεταξύ των ωρών 08:00 και 09:00 το πρωί. Τόσο η επιθεώρηση όσο και η διαδικασία του πλειστηριασμού είναι ανοικτές για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με τον δημοπράτη, την εταιρεία Ευάγγελος Αντωνιάδης ΛΤΔ, στα τηλέφωνα 22778751 και 99639733.