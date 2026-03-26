ΑρχικήΠολιτική
Εξελίξεις με την επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων - Απορρίφθηκε η αναπομπή του ΠτΔ για τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

 26.03.2026 - 19:23
Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον τροποποιητικό νόμο που αφορά τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Εναντίον ψήφισαν 21 Βουλευτές και 19 υπέρ. Κατά της αναπομπής τάχθηκαν ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και Οικολόγοι καθώς και τρεις ανεξάρτητοι Βουλευτές.

Ο αναπεμφθείς νόμος προέβλεπε τροπολογία με την οποία αναστελλόταν, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2027, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων στον Φορέα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο εκφράζοντας επιφυλάξεις ότι η εν λόγω ρύθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των δαπανών του Φορέα, κατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων για τα δημόσια οικονομικά, ενώ παράλληλα δημιουργούσε ζητήματα άνισης μεταχείρισης μεταξύ δανειοληπτών, καθώς έδινε εκ νέου δικαίωμα υποβολής αιτήσεων σε πρόσωπα που δεν είχαν κινηθεί εντός των αρχικών προθεσμιών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων Νίκος Κέττηρος, επέκρινε έντονα την Κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «εμμονή» να απορρίπτει μέτρα που, όπως είπε, είναι προς όφελος εκατοντάδων ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών. Υποστήριξε ότι το κόμμα του κατέθεσε τρεις προτάσεις για στήριξη των προσφύγων, εκ των οποίων οι δύο έχουν αναπεμφθεί, ενώ η τρίτη ψηφίστηκε παρά τις διαφωνίες του Υπουργείου Οικονομικών. Τόνισε ότι η μη στήριξη των προσφύγων οδηγεί σε επιδείνωση των δεδομένων στο περιουσιακό και αυξάνει την κοινωνική αγανάκτηση. Ανέφερε ακόμη ότι στο παρελθόν δόθηκαν παρατάσεις σε άλλες περιπτώσεις, ενώ στην προκειμένη, η υπέρβαση της προθεσμίας συνεπάγεται απώλεια δικαιωμάτων. Το ΑΚΕΛ, είπε, θα καταψηφίσει την αναπομπή.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι «είμαστε στο ίδιο έργο θεατές», κατηγορώντας το κράτος ότι αντιμετωπίζει τη στήριξη των πολιτών ως βάρος. Υποστήριξε ότι η Βουλή επιδίωξε με τη νομοθεσία να απλοποιήσει διαδικασίες και να απαλλάξει τους πολίτες από αυστηρές προθεσμίες. Επικαλέστηκε και σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία προθεσμίες που τίθενται χωρίς νομοθετική βάση είναι παράνομες, ενώ υπογράμμισε ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλλει τη στήριξη όλων όσοι βρίσκονται στην ίδια θέση, δηλαδή των εκτοπισμένων ιδιοκτητών. Δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την αναπομπή.

Από την πλευρά του ΔΗΚΟ, ο Βουλευτής Χρίστος Σενέκης υπερασπίστηκε τη θέση υπέρ αποδοχής της αναπομπής, σημειώνοντας ότι η πολιτεία, σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά τα σχέδια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Όπως είπε, έχουν διευρυνθεί οι δικαιούχοι, μεταξύ άλλων με την κατάργηση εισοδηματικών κριτηρίων και την επέκταση της διάρκειας επιδότησης. Προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αναστολή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα επιβαρύνει σοβαρά τον Φορέα, σημειώνοντας ότι ήδη ο χρόνος εξέτασης αιτήσεων φθάνει τα δύο χρόνια, και δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει την αναπομπή.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, αναφέρθηκε σε προηγούμενες αποφάσεις της Βουλής για ενίσχυση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, σημειώνοντας ότι εγκρίθηκαν σημαντικά ποσά προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευσή του, λόγω και του μεγάλου όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, τόνισε ότι ο ΚΦΙΚΒ αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό, ο οποίος, όπως είπε, δεν προσφέρεται για «πειραματισμούς ή λαϊκισμούς». Υποστήριξε ότι απαιτείται προσεκτικός χειρισμός και ενίσχυση του Φορέα, υπενθυμίζοντας ότι η επιδότηση επιτοκίου επεκτάθηκε σταδιακά από 6 σε 12 και στη συνέχεια σε 24 μήνες, με πρωτοβουλία Βουλευτών του ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ.

Ο κ. Γεωργίου επισήμανε ότι ήδη οι χρόνοι εξέτασης αιτήσεων υπερβαίνουν τα δύο χρόνια και προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη απόρριψη της αναπομπής θα οδηγούσε τον Φορέα σε παράλυση και τον προσφυγικό κόσμο σε αβεβαιότητα. Δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει την αναπομπή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε σήμερα  δέσμη οκτώ μέτρων για τη στήριξη των Κυπρίων πολιτών και της οικονομίας, ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή.

