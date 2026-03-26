Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Υπόθεση ομηρείας στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο 36χρονος - Πόσες μέρες θα περάσει στο κελί
Υπόθεση ομηρείας στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο 36χρονος - Πόσες μέρες θα περάσει στο κελί

 26.03.2026 - 20:37
Υπό κράτηση με δικαστικό διάταγμα διάρκειας οκτώ ημερών, το οποίο εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, μετά από αίτημα της Αστυνομίας, τέθηκε άντρας ηλικίας 36 ετών, για σκοπούς διερεύνησης του χθεσινού περιστατικού, κατά το οποίο μέλη της Αστυνομίας, διέσωσαν δύο γυναίκες, στις οποίες ο ύποπτος είχε επιτεθεί και τις περιόρισε στο διαμέρισμα τους στη Λάρνακα.

Ο 36χρονος συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια του περιστατικού, για την επιτυχή αντιμετώπιση του οποίου εφαρμόστηκε σχετικό πρωτόκολλο ενεργειών, με τη συντονισμένη δράση μελών διαφόρων τμημάτων της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, και Διαπραγματευτές του ειδικού κλιμακίου της ΜΜΑΔ.

Επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, ανέλαβε ο Αστυνομικός Διευθυντής της ΑΔΕ Λάρνακας, που μετέβηκε στη σκηνή, όπου επίσης μετέβησαν ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής (Επιχειρήσεων) της ΑΔΕ, και ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας. Σε συντονισμό με τον Διοικητή της ΜΜΑΔ, στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Μονάδας, μεταξύ των οποίων και η εξειδικευμένη ομάδα Διαπραγματευτών.

Πληροφορία για το συμβάν είχε πάρει η Αστυνομία από πολίτη, που επικοινώνησε τηλεφωνικά με το ΚΕΜ ΟΥΛΑΕ, της ΑΔΕ Λάρνακας, γύρω στις 3.30 χθες το απόγευμα και ανέφερε ότι, δύο γυναίκες που διαμένουν σε πολυκατοικία σε περιοχή στη Λάρνακα, βρίσκονταν σε κίνδυνο, αφού άνδρας ο οποίος βρίσκεται στο διαμέρισμα τους, τις απειλεί με μαχαίρι.

Μέλη της ΑΔΕ, μεταξύ των οποίων και μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν τον 36χρονο, να βρίσκεται στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και να απειλεί με μαχαίρι τις δύο γυναίκες, ηλικίας 34 και 42 ετών, τις οποίες είχε περιορίσει στο διαμέρισμα. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, ο 36χρονος είχε εισέλθει στο διαμέρισμα, αφού χτύπησε την πόρτα εισόδου και η μία από τις γυναίκες την άνοιξε.

Με την άφιξη τους στη σκηνή, τα μέλη της Αστυνομίας προέβησαν στις πρώτες ενέργειες αντιμετώπισης του περιστατικού, ενώ με την εφαρμογή του σχετικού πρωτοκόλλου ενεργειών, ο 36χρονος πείστηκε και απελευθέρωσε πρώτα την 34χρονη και στη συνέχεια την 42χρονη.

Η 42χρονη, η οποία έφερε θλαστικό τραύμα δεξί χέρι, καθώς και η 34χρονη μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας από πλήρωμα ασθενοφόρου που είχε κληθεί και βρισκόταν στη σκηνή. Οι δύο τους έτυχαν ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης και έλαβαν εξιτήριο.

Ο ίδιος ο 36χρονος στη συνέχεια παραδόθηκε στους Διαπραγματευτές της Αστυνομίας. Εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη στη συνέχεια χθες το βράδυ.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιδού αναλυτικά τα οχτώ μέτρα-«ανάσα» από τον ΠτΔ: Απαλλαγή ΦΠΑ, μειώσεις σε ρεύμα και καύσιμα - Όσα περιλαμβάνει το πακέτο

Ιδού αναλυτικά τα οχτώ μέτρα-«ανάσα» από τον ΠτΔ: Απαλλαγή ΦΠΑ, μειώσεις σε ρεύμα και καύσιμα - Όσα περιλαμβάνει το πακέτο

  •  26.03.2026 - 21:00
Εξελίξεις με την επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων - Απορρίφθηκε η αναπομπή του ΠτΔ για τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Εξελίξεις με την επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων - Απορρίφθηκε η αναπομπή του ΠτΔ για τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

  •  26.03.2026 - 19:23
LIVE: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο - Ο Τραμπ καλεί το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία

LIVE: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο - Ο Τραμπ καλεί το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία

  •  26.03.2026 - 16:30
«Φωτιά» στις τιμές καυσίμων: Ρεκόρ τριετίας μέσα σε μία μέρα - Καμπανάκι από Σύνδεσμο Καταναλωτών

«Φωτιά» στις τιμές καυσίμων: Ρεκόρ τριετίας μέσα σε μία μέρα - Καμπανάκι από Σύνδεσμο Καταναλωτών

  •  26.03.2026 - 16:50
Στον «αέρα» άδειες οδηγών λεωφορείων από βαθμούς ποινής λόγω καμερών - Προβληματισμός για το Pame Express

Στον «αέρα» άδειες οδηγών λεωφορείων από βαθμούς ποινής λόγω καμερών - Προβληματισμός για το Pame Express

  •  26.03.2026 - 17:52
Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί

Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί

  •  26.03.2026 - 16:31
«Πράσινο» Βουλής στον νόμο για διεύρυνση δραστηριοτήτων της CYTA στον τομέα ενέργειας

«Πράσινο» Βουλής στον νόμο για διεύρυνση δραστηριοτήτων της CYTA στον τομέα ενέργειας

  •  26.03.2026 - 19:51
Υπόθεση ομηρείας στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο 36χρονος - Πόσες μέρες θα περάσει στο κελί

Υπόθεση ομηρείας στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο 36χρονος - Πόσες μέρες θα περάσει στο κελί

  •  26.03.2026 - 20:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα