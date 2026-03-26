Ιδού αναλυτικά τα οχτώ μέτρα-«ανάσα» από τον ΠτΔ: Απαλλαγή ΦΠΑ, μειώσεις σε ρεύμα και καύσιμα - Όσα περιλαμβάνει το πακέτο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε σήμερα  δέσμη οκτώ μέτρων για τη στήριξη των Κυπρίων πολιτών και της οικονομίας, ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το συνολικό κόστος των νέων μέτρων, σε συνδυασμό με τα ήδη υφιστάμενα, ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για «πλήρως κοστολογημένες παρεμβάσεις», οι οποίες παραμένουν εντός των δημοσιονομικών πλεονασμάτων του κράτους.

Τα μέτρα εστιάζουν κυρίως στην ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος ενέργειας και βασικών αγαθών, αλλά και στη στήριξη κρίσιμων τομέων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η γεωργία.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5% για οικιακούς καταναλωτές από τον Μάιο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027, καθώς και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης για το τρίμηνο Απριλίου–Ιουνίου 2026.

Παράλληλα, μηδενίζεται ο ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα όπως το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, ενώ διατηρείται η μη επιβολή της Πράσινης Φορολογίας στα καύσιμα, αποφεύγοντας περαιτέρω επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές.

Σημαντική είναι και η πρόνοια για τον τουριστικό τομέα, με επιδότηση 30% των απολαβών εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες που θα παραμείνουν σε λειτουργία κατά τον Απρίλιο, καθώς και η ενίσχυση αεροπορικών εταιρειών για τη διασφάλιση της συνδεσιμότητας της χώρας με βασικές αγορές.

Ταυτόχρονα, προβλέπονται στοχευμένα σχέδια στήριξης για τους αγρότες, με επιδοτήσεις 15% για την αγορά λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι τα μέτρα αυτά θα λειτουργήσουν ως «δίχτυ προστασίας» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, περιορίζοντας τις οικονομικές πιέσεις σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας.

Εξελίξεις με την επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων - Απορρίφθηκε η αναπομπή του ΠτΔ για τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

  •  26.03.2026 - 19:23
LIVE: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο - Ο Τραμπ καλεί το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία

«Φωτιά» στις τιμές καυσίμων: Ρεκόρ τριετίας μέσα σε μία μέρα - Καμπανάκι από Σύνδεσμο Καταναλωτών

  •  26.03.2026 - 16:50
Στον «αέρα» άδειες οδηγών λεωφορείων από βαθμούς ποινής λόγω καμερών - Προβληματισμός για το Pame Express

Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί

  •  26.03.2026 - 16:31
«Πράσινο» Βουλής στον νόμο για διεύρυνση δραστηριοτήτων της CYTA στον τομέα ενέργειας

Υπόθεση ομηρείας στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο 36χρονος - Πόσες μέρες θα περάσει στο κελί

  •  26.03.2026 - 20:37

