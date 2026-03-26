«Ανάσα» για τους πολίτες: Αυτά είναι τα μέτρα της Κυβέρνησης για στήριξη της οικονομίας

Δείτε αυτούσιο το μήνυμά του.

Η χώρα μας βρίσκεται σε μια περιοχή με πολλές γεωπολιτικές αναταράξεις, όπως αυτήν που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Μπροστά σε αυτή τη νέα κρίση που έχουμε να διαχειριστούμε, πρώτιστο μέλημά μας είναι η Ασφάλεια των πολιτών σε όλους τους τομείς. Ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που η άμεση ανταπόκριση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Ολλανδίας ενίσχυσε την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Μέσα από την ίδια συλλογιστική, είναι καθοριστικής σημασίας το γεγονός ότι λόγω της υπεύθυνης μας πολιτικής, η Οικονομία της χώρας μας είναι Ισχυρή και Ανθεκτική και μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά, πάντα προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, όπως, εξάλλου, το πράξαμε σε πολλές των περιπτώσεων, με πιο πρόσφατη τη στήριξη των κτηνοτρόφων μας.

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, το σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα, το περιορισμένο δημόσιο χρέος και ο χαμηλός πληθωρισμός - αποτελέσματα της υπεύθυνης οικονομικής μας πολιτικής - είναι στοιχεία που μας επιτρέπουν τη βέλτιστη διαχείριση των επιπτώσεων από τις περιφερειακές εξελίξεις και ενισχύουν την ικανότητα της οικονομίας μας να αντιμετωπίζει εξωτερικές αναταράξεις.

Από την πρώτη στιγμή, η Κυβέρνησή μας κινήθηκε με Υπευθυνότητα και Σχέδιο, τόσο σε επίπεδο πρωτοβουλιών για τη σταθερότητα στην περιοχή, όσο και στο επίπεδο στήριξης της κοινωνίας.

Όπως λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση της Ασφάλειας της χώρας και των πολιτών, το ίδιο πράττουμε και σε ό,τι αφορά την ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Εξάλλου, η Κυβέρνησή μας, στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής, εφαρμόζει εδώ και καιρό ουσιαστικά μέτρα στήριξης, όπως η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτους καταναλωτές και επιχειρήσεις, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και η εφαρμογή είτε μειωμένου είτε μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Κυρίες και Kύριοι,

Η Οικονομική Σταθερότητα αποτελεί Εθνική Ασφάλεια!

Και σε εποχές προκλήσεων, η υπεύθυνη πολιτική είναι η πιο ισχυρή εγγύηση για την κοινωνία. Είναι λόγω αυτής της πορείας Ευθύνης και Συνέπειας που η χώρα μας διαθέτει σήμερα τα απαραίτητα περιθώρια για ουσιαστική στήριξη.

Πραγματικά ελπίζω ότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη θα οδηγήσουν σύντομα σε αποκλιμάκωση. Την ίδια στιγμή, όμως, και ακριβώς επειδή οφείλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε Σοβαροί και Υπεύθυνοι, στους σχεδιασμούς μας λαμβάνουμε υπόψη και το σενάριο ότι η κρίση ενδέχεται να έχει διάρκεια. Μέσα από αυτή τη συλλογιστική και στο πλαίσιο της υπεύθυνης μας προσέγγισης για μέτρα στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα, η Κυβέρνηση προχωρεί μεθοδικά και με σχέδιο, ώστε η στήριξη να είναι ουσιαστική.

Σήμερα, ανακοινώνουμε μια νέα δέσμη πρόσθετων μέτρων, πέραν των όσων βρίσκονται ήδη σε ισχύ, με στόχο την περαιτέρω ανακούφιση των νοικοκυριών και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας:

Συγκεκριμένα:

1. Μειώνουμε από 1η Μαΐου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2027 περαιτέρω τον συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.

2. Μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο 2026, κατά 8,33 σεντ το λίτρο.

3. Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε κρέας, πουλερικά και ψάρια από 1η Απριλίου 2026 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Τα προϊόντα αυτά προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, φρούτα και λαχανικά.

4. Απόφαση για μη επιβολή της Πράσινης Φορολογίας στα καύσιμα, που θα επιβάρυνε επιπλέον το κόστος καυσίμων, κατά 9 σεντ το λίτρο.

5. Επιδότηση 30% των απολαβών εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα που θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απρίλιου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

6. Σχέδιο για περαιτέρω στήριξη αεροπορικών εταιρειών για διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης της χώρας μας με σημαντικούς προορισμούς προσέλκυσης τουριστών.

7. Σχέδιο επιδότησης για τους Αγρότες για αγορά λιπασμάτων με κάλυψη 15% του κόστους, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

8. Σχέδιο επιδότησης για τους Αγρότες για γεωργικά εφόδια, με κάλυψη 15% του κόστους αγοράς, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Το συνολικό κόστος των μέτρων που ανακοινώνουμε σήμερα, μαζί με τα υφιστάμενα μέτρα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μέτρα πλήρως κοστολογημένα και εντός των δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

Κυρίες και Kύριοι,

Με προσήλωση στις αρχές που πρεσβεύει ο Κοινωνικός Φιλελευθερισμός, το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο που λειτουργεί η διακυβέρνησή μας, η οικονομική πρόοδος δεν έχει πραγματικό νόημα εάν δεν μεταφράζεται σε Ασφάλεια και Προοπτική για κάθε πολίτη.

Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση, με πράξεις και έργα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η λειτουργία της Αγοράς παρακολουθείται συστηματικά. Θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά τα όποια φαινόμενα αισχροκέρδειας. Έχουν ήδη δοθεί αυστηρές οδηγίες για εντατικοποίηση των ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται στην πράξη η προστασία των καταναλωτών.

Κυρίες και Κύριοι,

Η συνετή δημοσιονομική πολιτική δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση.

Είναι Ασπίδα Προστασίας για την κοινωνία που δημιουργεί και τη δημοσιονομική δυνατότητα για να παρεμβαίνουμε όταν απαιτείται.

Και αυτή ακριβώς η υπεύθυνη διαχείριση είναι που μας επιτρέπει σήμερα να ανακοινώνουμε νέα μέτρα, χωρίς να διακυβεύεται η σταθερότητα της οικονομίας.