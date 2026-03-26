Άγνωστοι πλησίασαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις – Τους πέρασαν χειροπέδες – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Όπως ανέφερε η Αστυνομία, το συμβάν καταγράφηκε στις 22 Μαρτίου, όταν προσωπικό της Εθνικής Φρουράς ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές για την παρουσία ύποπτων προσώπων πλησίον του χώρου.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με το ενδεχόμενο της παράνομης εισόδου σε στρατιωτική ζώνη να εξετάζεται. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν την υπόθεση με κατασκοπευτική δραστηριότητα.

Οι έξι ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο ενέκρινε την κράτησή τους για περίοδο οκτώ ημερών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανακρίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο εξ αυτών διαμένουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Δείτε απόσπασμα από δηλώσεις λειτουργού του κλάδου επικοινωνίας του Αρχηγείου στο «Μεσημέρι και Κάτι»