Θετικό πρόσιμο ειδικών για τα μέτρα της Κυβέρνησης - Η «ανάγνωση» και η προειδοποίηση για νέο κύμα αυξήσεων
Θετικό πρόσιμο ειδικών για τα μέτρα της Κυβέρνησης - Η «ανάγνωση» και η προειδοποίηση για νέο κύμα αυξήσεων

 27.03.2026 - 21:46
Θετική είναι η πρώτη αποτίμηση των ειδικών για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για άμβλυνση των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία.

Όπως αναφέρθηκε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, ο Οικονομολογος Τάσος Γιασεμίδης, επισημαίνει ότι τα μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση νοουμένου, ότι η κατάσταση δεν κλιμακωθεί περαιτέρω.

«Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κινείται κοντά στα 90 με 100 δολάρια το βαρέλι. Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ουσιαστικά για να απορροφήσουν τους αρχικούς κραδασμούς από την κρίση στο Ιράν», αναφέρει ο Οικονομολόγος, Τάσος Γιασεμίδης.

«Θα το νιώσει ο καταναλωτής. Σε μια περίοδο που έχει αυξημένη κίνηση τόσο το ψάρι, γιατί είμαστε και σε περίοδο νηστειών, αλλά τόσο όταν θα είμαστε ανήμερα σχεδόν του Πάσχα, που έχει αυξημένη κίνηση η κατηγορία των κρεατικών»., δήλωσε ο Γραμματέας Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, Μάριος Αντωνίου.

Πιο θαρραλέα και μακροπρόθεσμα μέτρα περίμεναν οι καταστηματάρχες, θέτοντας ως παράδειγμα την ανάγκη για μεγαλύτερες μειώσεις στα καύσιμα.

«Το 60% της λιανικής πώλησης των καυσίμων είναι ΦΠΑ και φόρος κατανάλωσης. Άρα το 60% της λιανικής τιμής είναι φόροι. Η μείωση του 8,3% σχεδόν εξομοιώνεται με την αύξηση των φόρων τα οποία θα λάβει πίσω η κυβέρνηση. Άρα θα μπορούσε αυτή η μείωση των καυσίμων να ήταν μεγαλύτερη», σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας ΠΟΒΕΚ, Στέφανος Κουρσάρης.

Τα παράπονα γίνονται υπό το φως των συνεχών αυξήσεων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 να έχει αυξηθεί κατά 4.6 σεντ και του πετρελαίου κίνησης κατά 5.7 σεντ μέσα σε μόλις δύο ημέρες.

«Με τις σημερινές τιμές το κράτος για κάθε λίτρο καυσίμου που πωλείται εισπράττει 5 σεντ περισσότερα το λίτρο απ` ό,τι εισπράττει την 1η Απριλίου. Τα 5 σεντ θα αυξηθούν διότι μέχρι την 1η Απριλίου είναι εκτιμούμε ότι θα έχει άλλα 2-3 σεντ αύξηση μέχρι την 1η Απριλίου. Οι τιμές, το λέω από τώρα, ότι τις επόμενες μια-2 εβδομάδες θα καλύψουν τα 8 σεντ που θα μας δώσουν», ανέφερε ο Πρόεδρος Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης.

Ασκήσεις επί χάρτου συνεχίζει να κάνει η κυβέρνηση, μελετώντας το ενδεχόμενο επέκτασης των μέτρων και της χρονικής ισχύς τους.

«Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ούτε τη διάρκεια ούτε την ένταση ούτε το βάθος που θα έχει αυτή η κρίση και τις επιδράσεις που θα έχει είτε στις τιμές ενέργειας είτε στις τιμές των προϊόντων, υπάρχει μια σειρά από μέτρα τα οποία εάν παραστεί ανάγκη, αν χρειαστεί, θα ενεργοποιηθούν», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι το κράτος έχει το δημοσιονομικό περιθώριο να προβεί σε περαιτέρω μέτρα εάν και εφόσον χρειαστεί.

Κομισιόν: Κυβερνοεπίθεση στο Europa.eu με ενδείξεις διαρροής ευαίσθητων δεδομένων

Τι αλλάζει για χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν φωτοβολταϊκά και ποιοι κερδίζουν από τον νέο νόμο

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, μετά από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

