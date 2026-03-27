Τι αλλάζει για χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν φωτοβολταϊκά και ποιοι κερδίζουν από τον νέο νόμο

Η εφαρμογή πρόνοιας για διαγραφή των συσσωρευμένων κιλοβατώρων έφερε έντονες αντιδράσεις, αφού οι πολίτες θα έβλεπαν την πλεονάζουσα ενέργεια που συγκέντρωναν εδώ και τρία χρόνια, να μηδενίζεται.

Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε, θεσπίζεται η υποχρέωση καθορισμού μηχανισμού αποζημίωσης για την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από οικιακά φωτοβολταϊκά και δεν καταναλώνεται από τον ίδιο τον πολίτη ή μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα μεταφοράς αυτού του ποσού σε άλλο μετρητή που θα υποδείξει ο ίδιος. Τερματίζεται η πρακτική του μηδενισμού της πλεονάζουσας ενέργειας, η οποία στερούσε από τους πολίτες την αξία της παραγωγής τους και διασφαλίζεται ρητά ότι η αποζημίωση δε θα επιβαρύνει τους υπόλοιπους καταναλωτές και δε θα μετακυλίεται στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να επαναφέρει άμεσα το Σχέδιο Ιδιοκατανάλωσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2025, μέχρι να εκδώσει νέο Σχέδιο, καλύπτοντας το υφιστάμενο κενό πολιτικής που δημιουργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου.

«Υπήρχε κατάφωρη αδικία έναντι του πολίτη που έχει εντάξει τα φωτοβολταϊκά. Δε μπορεί να του λέει 31 Μαρτίου του 2026 τελείωσε. Όλη αυτή η ενέργεια που έχεις παράξει θα τη μηδενίσουμε και είναι εντάξει», δήλωσε ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, Μιχάλης Γιακουμή.

Οι βουλευτές έθεσαν προβληματισμούς για αντισυνταγματικότητα του νόμου, με τα μέλη της επιτροπής ενέργειας να συνέρχονται εκτάκτως.

«Και θα πρέπει να ελεγχθεί η συνταγματικότητα προτού προχωρήσουμε σε ψηφοφορία και διερωτώμαι εάν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε διασφαλίσει την παρουσία της νομικής υπηρεσίας για να συζητήσουμε σήμερα;», διερωτήθηκε ο Βουλευτής ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης.

«Με δεδομένο το επείγον της πρότασης ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποδέχεται να συγκληθεί αμέσως η οικεία επιτροπή», ανέφερε ο Νίκος Τορναρίτης – Βουλευτής ΔΗΣΥ.

Παρά τις επιφυλάξεις, μετά την έκτακτη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, η πρόταση νόμου τέθηκε σε ψηφοφορία και ψηφίστηκε ομόφωνα.

Δείτε το ρεπορτάζ: