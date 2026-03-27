ΑρχικήΔιεθνή
Ενεπλάκη σε τροχαίο ο Τάιγκερ Γουντς – Ανετράπη το όχημά του, άγνωστη η κατάσταση της υγείας του

Ο Τάιγκερ Γουντς ενεπλάκη σε τροχαίο με ανατροπή οχήματος την Παρασκευή (27/3) στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα ABC News και ESPN, επικαλούμενα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν.

Η κατάσταση του Γουντς δεν ήταν γνωστή, ενώ τα αίτια του ατυχήματος δεν είχαν γίνει άμεσα γνωστά από το γραφείο του σερίφη, το οποίο έχει προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Το ατύχημα φέρεται να σημειώθηκε στην πόλη όπου διαμένει ο Γουντς, περίπου στις 2 μ.μ.

Ο 50χρονος Γουντς είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο στη Νότια Καλιφόρνια τον Φεβρουάριο του 2021, το οποίο του προκάλεσε πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και επηρέασε σημαντικά την καριέρα του στο γκολφ. Έκτοτε, έχει αγωνιστεί σε ελάχιστα τουρνουά του PGA Tour, αντιμετωπίζοντας έντονα σωματικά προβλήματα.

Δεν αναμενόταν να συμμετάσχει στο Masters Tournament του επόμενου μήνα, ωστόσο είχε δηλώσει συμμετοχή στο U.S. Senior Open.

Νικητής 15 major τίτλων στο PGA Tour, ο Γουντς είχε αφήσει πρόσφατα να εννοηθεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο Champions Tour, όντας πλέον σε ηλικία 50 ετών.

«Προσπαθώ. Ας το θέσουμε έτσι», είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα στο Genesis Invitational κοντά στο Λος Άντζελες, όταν ρωτήθηκε για το αν θα αγωνιστεί ξανά. «Η αντικατάσταση δίσκου είναι ένα ζήτημα… Είχα σπονδυλοδεσία και τώρα αντικατάσταση δίσκου, οπότε είναι δύσκολο.

Και τώρα μπήκα σε μια νέα δεκαετία, οπότε αυτό αρχίζει να γίνεται πιο συνειδητό και μας κάνει να σκεφτόμαστε τη δυνατότητα να αγωνίζομαι με αμαξίδιο. Αυτό είναι κάτι που, όπως έχω πει, δεν θα κάνω εδώ (στο PGA Tour), γιατί δεν το πιστεύω. Αλλά στο Champions Tour, αυτό είναι σίγουρα μια επιλογή».

ΠΗΓΗ: In.gr

Τι αλλάζει για χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν φωτοβολταϊκά και ποιοι κερδίζουν από τον νέο νόμο

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, μετά από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Λετυμπιώτης: «Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια για μέτρα στήριξης... τότε θα ενεργοποιηθεί μια σειρά από μέτρα»

Τι αλλάζει για χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν φωτοβολταϊκά και ποιοι κερδίζουν από τον νέο νόμο

Αφθώδης πυρετός: Θανατωθηκαν 30.000 ζώα - Όλα τα νεότερα για την πρώτη φάση των εμβολιασμών

Θετικό πρόσιμο ειδικών για τα μέτρα της Κυβέρνησης - Η «ανάγνωση» και η προειδοποίηση για νέο κύμα αυξήσεων

LIVE: Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά - «Ούτε η ΚΔ ούτε οι βρετανικές βάσεις αποτελούν στόχους του Ιράν» λέει ο Πρέσβης

Εξελίξεις για τα δάνεια προσφύγων: Απόφαση-κλειδί στη Βουλή – Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες - Τι σημαίνει το 0%

VIDEO: Αναστάτωση στη Λεμεσό - Στις φλόγες μοτοσικλέτα σε κεντρικό δρόμο

