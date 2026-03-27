ΑρχικήΔιεθνή
 27.03.2026 - 23:19
Η στιγμή που πέφτουν τα ψεύτικα δόντια υποψήφιας σε διαγωνισμό ομορφιάς στην Ταϊλάνδη πάνω στη σκηνή - Βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που μια υποψήφια για τον τίτλο της Μις Ταϊλάνδη έχασε τα... δόντια της, ενώ απευθυνόταν προς το κοινό.

Συγκεκριμένα, η 18χρονη Καμολογουάν Τσανάγκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή του διαγωνισμού ομορφιάς άρχισε να δυσκολεύεται να μιλήσει και στη συνέχεια οι πορσελάνινες θήκες που φορούσε, υποχώρησαν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, με παροιμιώδη ψυχραιμία η Τσανάγκο δεν διστάζει να τοποθετήσει ξανά τα «θηκάκια» στην οδοντοστοιχία της και με μεγάλη χάρη κάνει τη δική της πασαρέλα στη σκηνή του διαγωνισμού Miss Grand Thailand 2026, με το κοινό να την αποθεώνει.

Σύμφωνα με το Associated Press, το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ενώ η νεαρή διαγωνιζόμενη εκφωνούσε την ομιλία της στο πλαίσιο της προκριματικής διαδικασίας του διαγωνισμού.

Η διαγωνιζόμενη γύρισε για λίγα δευτερόλεπτα την πλάτη στο κοινό προκειμένου να διορθώσει γρήγορα το πρόβλημα, διατηρώντας στη συνέχεια απόλυτα ψύχραιμη έκφραση. Αμέσως μετά, συνέχισε την εμφάνισή της πραγματοποιώντας την πασαρέλα της πάνω στη σκηνή με επαγγελματισμό.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της αντίδρασης της 18χρονης, η οποία διατήρησε την αυτοπεποίθησή της παρά το απρόοπτο.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Αναστάτωση στη Λεμεσό - Στις φλόγες μοτοσικλέτα σε κεντρικό δρόμο
Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί
Τροχαίο με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο: Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Φρίκη: Μητέρα ευνούχισε και έκαψε τον σύντροφό της που προσπάθησε να βιάσει την 11χρονη κόρη της
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» ο Ανδρέας Πίττας – Ήταν μόλις 38 ετών – Δείτε φωτογραφία του
Τι αλλάζει για τον χρήστη με το iPhone 18 Pro

 

 

 

Ενεπλάκη σε τροχαίο ο Τάιγκερ Γουντς – Ανετράπη το όχημά του, άγνωστη η κατάσταση της υγείας του

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να διευκολύνουν οποιαδήποτε συνάντηση, ανά πάσα στιγμή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, μετά από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε ετοιμότητα τα ΗΕ για το αδιέξοδο: Οι 4 πυλώνες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ραντεβού του Απριλίου

Λετυμπιώτης: «Έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια για μέτρα στήριξης... τότε θα ενεργοποιηθεί μια σειρά από μέτρα»

Τι αλλάζει για χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν φωτοβολταϊκά και ποιοι κερδίζουν από τον νέο νόμο

Αφθώδης πυρετός: Θανατωθηκαν 30.000 ζώα - Όλα τα νεότερα για την πρώτη φάση των εμβολιασμών

Θετικό πρόσιμο ειδικών για τα μέτρα της Κυβέρνησης - Η «ανάγνωση» και η προειδοποίηση για νέο κύμα αυξήσεων

LIVE: Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά - «Ούτε η ΚΔ ούτε οι βρετανικές βάσεις αποτελούν στόχους του Ιράν» λέει ο Πρέσβης

Εξελίξεις για τα δάνεια προσφύγων: Απόφαση-κλειδί στη Βουλή – Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες - Τι σημαίνει το 0%

VIDEO: Αναστάτωση στη Λεμεσό - Στις φλόγες μοτοσικλέτα σε κεντρικό δρόμο

