Σοβαρό τροχαίο: Έπεσε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων το αυτοκίνητο της 23χρονης που δίνει μάχη - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 02:00 της Κυριακής, ενώ η 23χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητό της στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, παρά την περιοχή Κονιών, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε στηθαία ασφαλείας του δρόμου και να ανατραπεί.

Η 23χρονη απεγκλωβίστηκε από το όχημά της από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω πολυτραυματισμού, σημειώνεται.

Η 23χρονη κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία στην εντατική, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη, προστίθεται.

Όπως αναφέρει εξάλλου σε ανακοίνωση της η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις 02:10 έγινε ανταπόκριση για Τροχαία σύγκρουση παρά τον κυκλικό κόμβο Κονιών στην Πάφο όπου ιδιωτικό όχημα παρέκκλινε της πορείας του και ανατράπηκε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων περίπου. Ένας τραυματίας απεγκλωβίστηκε με την χρήση υδραυλικής διασωστικής εξάρτυσης σε συνεργεία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Πάφου. Ανταποκρίθηκαν: Ομάδα και όχημα διάσωσης.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.