ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
 12.04.2026 - 11:24
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 23χρονη, μετά από τον τραυματισμό της σε οδική σύγκρουση που συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάφο. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 02:00 της Κυριακής, ενώ η 23χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητό της στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, παρά την περιοχή Κονιών, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε στηθαία ασφαλείας του δρόμου και να ανατραπεί. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 23χρονη - Ανατράπηκε το όχημα της στον αυτοκινητόδρομο

Η 23χρονη απεγκλωβίστηκε από το όχημά της από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω πολυτραυματισμού, σημειώνεται. 

Η 23χρονη κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία στην εντατική, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη, προστίθεται. 

Όπως αναφέρει εξάλλου σε ανακοίνωση της η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις 02:10 έγινε ανταπόκριση για Τροχαία σύγκρουση παρά τον κυκλικό κόμβο Κονιών στην Πάφο όπου ιδιωτικό όχημα παρέκκλινε της πορείας του και ανατράπηκε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων περίπου. Ένας τραυματίας απεγκλωβίστηκε με την χρήση υδραυλικής διασωστικής εξάρτυσης σε συνεργεία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Πάφου. Ανταποκρίθηκαν: Ομάδα και όχημα διάσωσης. 

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Έπεσε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων το αυτοκίνητο της 23χρονης που δίνει μάχη - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες
Οι πασχαλινές ταινίες και μίνι σειρές που δεν πρέπει να χάσετε -Δείτε trailers
Με βροχές και καταιγίδες θα ψήνουν σούβλα σε αυτές τις περιοχές: Πότε επιστρέφει η σκόνη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Πασχαλινό αντάμωμα σε αυτά τα κυπριακά χωριά - Μουσική, παραδοσιακά παιχνίδια και πολύ γλέντι - Όλες οι πληροφορίες

 

 

 

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο

Συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες των ομάδων διάσωσης, αναζητώντας εγκλωβισμένους στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στη Λεμεσό με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο

Διπλή τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ολονύχτιες έρευνες μέσα στα συντρίμμια - Δεν εντοπίστηκε άλλο παγιδευμένο άτομο

  •  12.04.2026 - 08:27
Σοβαρό τροχαίο: Έπεσε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων το αυτοκίνητο της 23χρονης που δίνει μάχη - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σοβαρό τροχαίο: Έπεσε σε γκρεμό ύψους 5 μέτρων το αυτοκίνητο της 23χρονης που δίνει μάχη - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

  •  12.04.2026 - 11:24
LIVE: Χωρίς συμφωνία οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων - Οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν τις «παράλογες απαιτήσεις» τους, λέει η Τεχεράνη

LIVE: Χωρίς συμφωνία οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων - Οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν τις «παράλογες απαιτήσεις» τους, λέει η Τεχεράνη

  •  12.04.2026 - 07:30
Υπόθεση «Σάντυ»: Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία για την έρευνα στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη - «Δεν υπάρχει στοχοποίηση προσώπων»

Υπόθεση «Σάντυ»: Ξεκαθαρίζει η Αστυνομία για την έρευνα στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη - «Δεν υπάρχει στοχοποίηση προσώπων»

  •  12.04.2026 - 08:44
Κακός χαμός: Στο νοσοκομείο 11χρονος από κροτίδα - Έριχναν πέτρες και έσπασαν τζάμι περιπολικού - Έβριζαν αστυνομικούς

Κακός χαμός: Στο νοσοκομείο 11χρονος από κροτίδα - Έριχναν πέτρες και έσπασαν τζάμι περιπολικού - Έβριζαν αστυνομικούς

  •  12.04.2026 - 08:58
Με βροχές και καταιγίδες θα ψήνουν σούβλα σε αυτές τις περιοχές: Πότε επιστρέφει η σκόνη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Με βροχές και καταιγίδες θα ψήνουν σούβλα σε αυτές τις περιοχές: Πότε επιστρέφει η σκόνη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  12.04.2026 - 08:11
Τσούγκρισμα αυγών το Πάσχα: Τι συμβολίζει το ξεχωριστό έθιμο

Τσούγκρισμα αυγών το Πάσχα: Τι συμβολίζει το ξεχωριστό έθιμο

  •  12.04.2026 - 07:47
Πασχαλινό αντάμωμα σε αυτά τα κυπριακά χωριά - Μουσική, παραδοσιακά παιχνίδια και πολύ γλέντι - Όλες οι πληροφορίες

Πασχαλινό αντάμωμα σε αυτά τα κυπριακά χωριά - Μουσική, παραδοσιακά παιχνίδια και πολύ γλέντι - Όλες οι πληροφορίες

  •  12.04.2026 - 07:42

