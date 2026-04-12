Υπόθεση «Σάντυ»: «Η υπόθεση του Νίκου Κληρίδη δεν αφορά μόνο τον ίδιο ή τον δικηγορικό κόσμο. Αφορά κάθε πολίτη»

 12.04.2026 - 16:02
Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Κληρίδης τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση που αφορά τον Νίκο Κληρίδη και συνδέεται με τη λεγόμενη υπόθεση «Σάντυ», εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις ενέργειες των Αρχών.

Σε χθεσινοβραδινή του ανάρτηση επισημαίνει πως η έκδοση και εκτέλεση εντάλματος έρευνας σε βάρος δικηγόρου συνιστά εξαιρετικό μέτρο, το οποίο, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία, πρέπει να εφαρμόζεται με ιδιαίτερη φειδώ λόγω της σημασίας του δικηγορικού απορρήτου. Υπογραμμίζει ότι η παρέμβαση σε επαγγελματικούς χώρους και μέσα επικοινωνίας δικηγόρου επηρεάζει άμεσα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, όπως την ελεύθερη επικοινωνία με τον συνήγορό τους και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Ο ίδιος τονίζει ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο τον συγκεκριμένο δικηγόρο, αλλά αγγίζει συνολικά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος δικαίου, προειδοποιώντας πως η αποδοχή τέτοιων πρακτικών ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες όπου οι πολίτες δεν θα αισθάνονται ασφαλείς να μιλήσουν ανοιχτά με τον δικηγόρο τους.

