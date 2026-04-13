Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

Όπως αναφέρεται, η Δύναμη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο σημείο, ενώ έχει ήδη προχωρήσει σε ενίσχυση των περιπολιών της, διατηρώντας αυξημένη και εμφανή παρουσία στην περιοχή.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ υπογραμμίζει ότι κάθε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα εντός της Νεκρής Ζώνης παραβιάζει το ισχύον καθεστώς, τονίζοντας πως η πλήρης συμμόρφωση με την εντολή της αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της σταθερότητας.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο την επαναφορά της κατάστασης στο προηγούμενο καθεστώς (“status quo ante”) και την αποτροπή περαιτέρω έντασης.

Η διατήρηση της ηρεμίας και της ασφάλειας σε ολόκληρη τη Νεκρή Ζώνη παραμένει, σύμφωνα με τη Δύναμη, ύψιστη προτεραιότητα.

