Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

 13.04.2026 - 16:02
Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) καταγγέλλει, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας εντός της Νεκρής Ζώνης, στην περιοχή της Πύλας, κάνοντας λόγο για σαφή παραβίαση της εντολής της.

Όπως αναφέρεται, η Δύναμη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο σημείο, ενώ έχει ήδη προχωρήσει σε ενίσχυση των περιπολιών της, διατηρώντας αυξημένη και εμφανή παρουσία στην περιοχή.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ υπογραμμίζει ότι κάθε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα εντός της Νεκρής Ζώνης παραβιάζει το ισχύον καθεστώς, τονίζοντας πως η πλήρης συμμόρφωση με την εντολή της αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της σταθερότητας.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο την επαναφορά της κατάστασης στο προηγούμενο καθεστώς (“status quo ante”) και την αποτροπή περαιτέρω έντασης.

Η διατήρηση της ηρεμίας και της ασφάλειας σε ολόκληρη τη Νεκρή Ζώνη παραμένει, σύμφωνα με τη Δύναμη, ύψιστη προτεραιότητα.

Αυτούσια η ανάρτηση:

 

Αυτή είναι η γνωστή καλλονή influencer που συνελήφθη - Δείτε φωτογραφίες

 13.04.2026 - 15:53
Φιντάν: Η συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ φέρνει πόλεμο - Σκληρή απάντηση από το ελληνικό ΥΠΕΞ

 13.04.2026 - 16:26

Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

  •  13.04.2026 - 16:02
