Φιντάν: Η συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ φέρνει πόλεμο - Σκληρή απάντηση από το ελληνικό ΥΠΕΞ

«To ζήτημα της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, της ελληνοκυπριακής κυβέρνησης και του Ισραήλ, η οποία συμμετέχει ή δίνει την εντύπωση ότι συμμετέχει σε μια επιχείρηση με στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας» ανάφερε αρχικά ο Τούρκος ΥΠΕΞ και πρόσθεσε: «Παρατηρήσαμε και τα πρώτα στάδια αυτού του φαινομένου. Στην πραγματικότητα, εκείνη την εποχή, αυτή η ομάδα προσπαθούσε να εντάξει και άλλες χώρες της περιοχής στη συμμαχία της. Ευτυχώς, παρεμβαίναμε την κατάλληλη στιγμή και εμποδίσαμε αυτό το σχέδιο. Τελικά, παρέμειναν το Ισραήλ, η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση και η Ελλάδα».

Στη συνέχεια ο Χακάν Φιντάν σημείωσε ότι: « η Ελλάδα ακολουθεί στην πραγματικότητα πολύ επικίνδυνες πολιτικές. Υπάρχουν επίσης πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στην επιδίωξη πολιτικών από την Ελλάδα εδώ μόνη της, πολιτικές που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί. Πρέπει πραγματικά να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά αυτό· ίσως το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Η πολιτική, η διοίκηση στην ελληνοκυπριακή πλευρά, πόσο λανθασμένες πολιτικές ακολουθεί – έχουν στην πραγματικότητα καταστεί σαφείς σε αυτόν τον πόλεμο.

Η συνεργασία που κάνουν δεν φέρνει περισσότερη ασφάλεια. Φέρνει περισσότερη ανασφάλεια, περισσότερα προβλήματα και περισσότερο πόλεμο. Τους το είπαμε. Το είπαμε στους Έλληνες, και μέσω αυτών, το είπαμε στην ελληνοκυπριακή διοίκηση. Αυτός ο τρόπος πολιτικής δεν θα σας φέρει περισσότερη ασφάλεια».

«Ούτε η Ελλάδα ούτε η ελληνοκυπριακή πλευρά χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ στην περιοχή. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ. Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η επιδίωξη μιας τέτοιας συνεργασίας ποιο στρατηγικό σκοπό εξυπηρετεί, δεν μπορούν καν να μου εξηγήσουν. Πιθανότατα αποτελεί επιβολή στην κυβέρνηση κατόπιν διαταγής. Θα σταματήσω εδώ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σκληρή η απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Για μια συνεργασία με «ειρηνικό σκοπό» ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ μίλησε σήμερα σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας εμφατικά στις προκλητικές δηλώσεις του ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι εργάζεται με συνέπεια για την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, και ότι «κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη.

Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων.

Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr / skai.gr