Επανέρχεται ο Παπαδάκης για «Σάντη»: Ζητά πλήρη διερεύνηση - «Δεν καλύπτει τα πάντα το δικηγορικό απόρρητο»
 13.04.2026 - 16:51
Νέα τοποθέτηση για την υπόθεση «Σάντη» που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, πραγματοποίησε ο Δημήτρης Παπαδάκης, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Παπαδάκης αναφέρεται σε δύο πιθανά σενάρια γύρω από το περιεχόμενο των μηνυμάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, επισημαίνοντας είτε την ύπαρξη γνήσιων στοιχείων ανάμεσα σε κατασκευασμένα είτε το ενδεχόμενο να πρόκειται εξ ολοκλήρου για ψευδές υλικό.

Όπως υπογραμμίζει, ανεξαρτήτως της εκδοχής που ισχύει, η μόνη λύση είναι η διενέργεια ενδελεχούς έρευνας, με εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών των εμπλεκομένων και παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, απορρίπτοντας άλλες προσεγγίσεις ως άνευ ουσίας.

 

 

Παράλληλα, τοποθετείται και σε ό,τι αφορά τον Νίκο Κληρίδη, σχολιάζοντας τη δημόσια απάντησή του σχετικά με ισχυρισμούς περί μη καταγγελίας σοβαρών αδικημάτων. Όπως αναφέρει, το δικηγορικό απόρρητο ισχύει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όταν υπάρχει επίσημη ανάθεση εκπροσώπησης.

Στην προκειμένη περίπτωση, σημειώνει, ο κ. Κληρίδης έχει δηλώσει ότι δεν είχε την ιδιότητα του δικηγόρου για το συγκεκριμένο πρόσωπο, προσθέτοντας ότι ακόμη και όπου ισχύει το απόρρητο, δεν καλύπτει το σύνολο των υποθέσεων.

 
 
 

Φιντάν: Η συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ φέρνει πόλεμο - Σκληρή απάντηση από το ελληνικό ΥΠΕΞ

Άγριο έγκλημα: Ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε μετά από ένοπλη ληστεία - Δείτε φωτογραφία

Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) καταγγέλλει, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας εντός της Νεκρής Ζώνης, στην περιοχή της Πύλας, κάνοντας λόγο για σαφή παραβίαση της εντολής της.

Ένταση στη Νεκρή Ζώνη - Καταγγελία ΟΥΝΦΙΚΥΠ για μη εξουσιοδοτημένη είσοδο Τ/κ προσωπικού ασφαλείας

  •  13.04.2026 - 16:02
Νίκος Κληρίδης: «Τρομακτική ενέργεια η έφοδος στο σπίτι μου, ήταν χειρότεροι κι από τους Άγγλους της ΕΟΚΑ»

  •  13.04.2026 - 15:12
Επανέρχεται ο Παπαδάκης για «Σάντη»: Ζητά πλήρη διερεύνηση - «Δεν καλύπτει τα πάντα το δικηγορικό απόρρητο»

  •  13.04.2026 - 16:51
Φιντάν: Η συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ φέρνει πόλεμο - Σκληρή απάντηση από το ελληνικό ΥΠΕΞ

  •  13.04.2026 - 16:26
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Χτύπησε με το όχημά του τον πρώην σύντροφο της φίλης του - Είχαν τσακωθεί σε κέντρο διασκέδασης

  •  13.04.2026 - 14:13
Συστάθηκε ανακριτική ομάδα για την κατάρρευση του κτιρίου - Συνεχίζονται οι καταθέσεις

  •  13.04.2026 - 14:53
Ερασιτέχνης ψαράς εντόπισε το πτώμα άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Ακάμα - Γιατί δυσκολεύονται με την αναγνώρισή του

  •  13.04.2026 - 13:58
LIVE: Ώρα μηδέν στη Μέση Ανατολή - Σε ισχύ το αμερικανικό «μπλόκο» στα λιμάνια του Ιράν

  •  13.04.2026 - 16:00

