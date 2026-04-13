Επανέρχεται ο Παπαδάκης για «Σάντη»: Ζητά πλήρη διερεύνηση - «Δεν καλύπτει τα πάντα το δικηγορικό απόρρητο»

Νέα τοποθέτηση για την υπόθεση «Σάντη» που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, πραγματοποίησε ο Δημήτρης Παπαδάκης, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα «Χ», ο κ. Παπαδάκης αναφέρεται σε δύο πιθανά σενάρια γύρω από το περιεχόμενο των μηνυμάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, επισημαίνοντας είτε την ύπαρξη γνήσιων στοιχείων ανάμεσα σε κατασκευασμένα είτε το ενδεχόμενο να πρόκειται εξ ολοκλήρου για ψευδές υλικό.

Όπως υπογραμμίζει, ανεξαρτήτως της εκδοχής που ισχύει, η μόνη λύση είναι η διενέργεια ενδελεχούς έρευνας, με εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών των εμπλεκομένων και παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, απορρίπτοντας άλλες προσεγγίσεις ως άνευ ουσίας.

Παράλληλα, τοποθετείται και σε ό,τι αφορά τον Νίκο Κληρίδη, σχολιάζοντας τη δημόσια απάντησή του σχετικά με ισχυρισμούς περί μη καταγγελίας σοβαρών αδικημάτων. Όπως αναφέρει, το δικηγορικό απόρρητο ισχύει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όταν υπάρχει επίσημη ανάθεση εκπροσώπησης.

Στην προκειμένη περίπτωση, σημειώνει, ο κ. Κληρίδης έχει δηλώσει ότι δεν είχε την ιδιότητα του δικηγόρου για το συγκεκριμένο πρόσωπο, προσθέτοντας ότι ακόμη και όπου ισχύει το απόρρητο, δεν καλύπτει το σύνολο των υποθέσεων.