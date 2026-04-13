Άγριο έγκλημα: Ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε μετά από ένοπλη ληστεία - Δείτε φωτογραφία

 13.04.2026 - 17:16
Θλιβερά νέα ήρθαν τη Δευτέρα (13/4) από τη Γκάνα. Όπως μεταδόθηκε από ξένα ΜΜΕ, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός Γκανέζου ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας σε λεωφορείο ομάδας!

Ο Ντομινίκ Φριμπόνγκ, επιθετικός της Μπερεκούμ Τσέλσι, έχασε τη ζωή του αφού υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στο λεωφορείο της ομάδας.

Ο Ντομινίκ Φρίμπονγκ που σκοτώθηκε σε ένοπλη ληστεία / Screenshot

Την σοκαριστική είδηση μετέδωσαν διάφορα μέσα ενημέρωσης της Γκάνας, σύμφωνα με τα οποία το τραγικό περιστατικό συνέβη ενώ η αποστολή της ομάδας επέστρεφε από αγώνα της γκανέζικης Premier League απέναντι στην FC Σαμαρτέξ.

Στον δρόμο μεταξύ Μπιμπιάνι και Γκοάσο, κοντά στην περιοχή Αχιρέσου, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε από ένοπλους ληστές. Οι δράστες έκλεισαν τον δρόμο, αναγκάζοντας παίκτες και προσωπικό να εγκαταλείψουν το όχημα και να τραπούν σε φυγή προς τους θάμνους. Όπως μεταδόθηκε, πολλοί ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

 

Ο άτυχος Φριμπόνγκ δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι. Ο 20χρονος επιθετικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Bibiani Government», όπου υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά την άφιξή του.

Η αστυνομία της Γκάνας έχει ξεκινήσει έρευνες τόσο για τον εντοπισμό αγνοούμενων μελών της ομάδας και του προσωπικού, όσο και για τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι αναζητούνται.

Ο Φριμπόνγκ είχε μετακινηθεί τον Ιανουάριο από την Αντουάνα FC στην Μπερεκούμ Τσέλσι με τη μορφή δανεισμού, ενώ το συμβόλαιό του είχε διάρκεια έως το τέλος της σεζόν 2025/2026. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου πραγματοποίησε 13 εμφανίσεις και σημείωσε 2 γκολ.

ΠΗΓΗ: Monobala.gr

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) καταγγέλλει, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας εντός της Νεκρής Ζώνης, στην περιοχή της Πύλας, κάνοντας λόγο για σαφή παραβίαση της εντολής της.

