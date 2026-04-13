Σοκ σε σχολείο: Είδαν καθηγήτρια να φιλάει 16χρονο - Eκείνη αποκάλυψε ότι έκανε σεξ με τον ανήλικο και έναν φίλο του

 13.04.2026 - 18:00
Στην ομολογία ότι έκανε σεξ με δύο ανήλικους προχώρησε η 25χρονη καθηγήτρια Σέλμπι Λασόμπ στις ΗΠΑ αφού έγινε τσακωτή να φιλάει τον έναν εξ αυτών, ηλικίας 16 ετών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 25χρονη εκπαιδευτικός γνώριζε ότι και τα δύο αγόρια ήταν ανήλικοι με την ίδια να εξομολογείται ότι ήταν φίλη με την οικογένεια του ενός εκ των ανηλίκων για χρόνια πριν ξεκινήσει η ανάρμοστη σχέση τους.

Η σύλληψη της 25χρονης έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν η αστυνομία έλαβε πληροφορία ότι εθεάθη να φιλιέται με ένα 16χρονο αγόρι.

Από την πλευρά του ο ανήλικος επιβεβαίωσε ότι είχε σεξουαλική επαφή με την εκπαιδευτικό, προσθέτοντας ότι «έχει συμβεί περισσότερες από μία φορές» και ότι η καθηγήτρια γνώριζε ότι ήταν ανήλικος.

Η Λασόμπ παραδέχτηκε, επίσης, ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με ένα δεύτερο αγόρι κάτω των 17 ετών και το οποίο φοιτούσε σε διαφορετικό σχολείο από το πρώτο θύμα.

Την Παρασκευή, οι εισαγγελείς πρότειναν να προφυλακιστεί η εκπαιδευτικός και να της επιβληθεί πρόστιμο 1.000 δολαρίων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η 25χρονη είναι κακουργήματα δευτέρου βαθμού, τα οποία επιφέρουν έως και 20 χρόνια φυλάκισης η καθεμία.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

